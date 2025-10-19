Fallece René Jáuregui Catalán, destacado periodista nacional y miembro del grupo fundador de Diario Financiero
Quienes tuvieron ocasión de conocerlo destacan no solo su calidad como persona, sino también su importante aporte al periodismo nacional y en particular al desarrollo del periodismo económico.
Noticias destacadas
Durante la tarde de este domingo fue comunicado el sensible fallecimiento de René Jáuregui Catalán, periodista de destacada trayectoria profesional en Chile y miembro del grupo de fundadores de Diario Financiero.
Quienes tuvieron ocasión de conocerlo destacan no solo su calidad como persona, sino también su importante aporte al periodismo nacional y en particular al desarrollo del periodismo económico.
"Yo creo que persiguiendo la verdad, la información que sea relevante, la cultura en todo sentido, económica, social, política, se puede lograr hacer un mejor país, que era el sueño de nosotros cuando partimos. Tener un mejor país, un país más culto, más informado, más integrado", señaló durante una entrevista tras recibir un reconocimiento a su trayectoria, con ocasión del aniversario número 30 de Diario Financiero.
Su deceso se registró en la ciudad de Temuco, donde sus restos serán cremados y sus exequias se realizarán pronto en Santiago con presencia de familiares y amigos.
Egresado de periodismo de la Universidad de Concepción, se desempeñó en diversos medios de comunicación, como Estrategia y El Mercurio (Economía y Negocios), antes de participar en la fundación de Diario Financiero, luego de lo cual siguió ligado a las comunicaciones a través de la empresa de asesorías Essentia Comunicaciones, de la que fue socio.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Convocatorias y nombramientos en el Estado vía Alta Dirección Pública alcanzan cifras récord
Durante los tres años y medio de gestión que lleva la actual Gobierno, se han llevado a cabo 10% más de concursos y 9% más de nombramientos que en igual plazo del segundo gobierno de Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete