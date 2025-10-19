Fallece René Jáuregui Catalán, destacado periodista nacional y miembro del grupo fundador de Diario Financiero

Quienes tuvieron ocasión de conocerlo destacan no solo su calidad como persona, sino también su importante aporte al periodismo nacional y en particular al desarrollo del periodismo económico.

Durante la tarde de este domingo fue comunicado el sensible fallecimiento de René Jáuregui Catalán, periodista de destacada trayectoria profesional en Chile y miembro del grupo de fundadores de Diario Financiero.

"Yo creo que persiguiendo la verdad, la información que sea relevante, la cultura en todo sentido, económica, social, política, se puede lograr hacer un mejor país, que era el sueño de nosotros cuando partimos. Tener un mejor país, un país más culto, más informado, más integrado", señaló durante una entrevista tras recibir un reconocimiento a su trayectoria, con ocasión del aniversario número 30 de Diario Financiero.

Su deceso se registró en la ciudad de Temuco, donde sus restos serán cremados y sus exequias se realizarán pronto en Santiago con presencia de familiares y amigos.

Egresado de periodismo de la Universidad de Concepción, se desempeñó en diversos medios de comunicación, como Estrategia y El Mercurio (Economía y Negocios), antes de participar en la fundación de Diario Financiero, luego de lo cual siguió ligado a las comunicaciones a través de la empresa de asesorías Essentia Comunicaciones, de la que fue socio.