Paramount producirá una película basada en la franquicia de videojuegos Call of Duty

El proyecto se suma a la ambiciosa estrategia de Paramount tras su adquisición, que incluye nuevas entregas de Top Gun, Star Trek y un contrato millonario con la UFC.

Paramount Skydance llegó a un acuerdo con la firma de videojuegos Activision, de Microsoft, para desarrollar y producir una película de acción real basada en la franquicia Call of Duty , dijo la compañía en un comunicado este martes.

“Abordamos esta película con el mismo compromiso disciplinado e inquebrantable con la excelencia que guió nuestro trabajo en Top Gun: Maverick, asegurándonos de que cumpla con los estándares excepcionalmente altos que esta franquicia y sus fans merecen”, declaró David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, en el comunicado. Ellison afirmó ser un fanático de la franquicia de toda la vida y haber pasado incontables horas jugando.

La obtención de los derechos para adaptar los populares juegos de guerra Call of Duty se suma a otros acuerdos históricos firmados por Ellison en las últimas semanas, desde que adquirió el control de Paramount a comienzos de agosto.

El mes pasado, Paramount firmó un acuerdo de siete años valorado en US$ 7.700 millones para emitir combates de Ultimate Fighting Championship (UFC) en su principal servicio de streaming, Paramount+, y la compañía firmó un acuerdo con los hermanos Duffer —creadores de la serie Stranger Things de Netflix— para desarrollar y producir películas y series de televisión para cine.

Ellison dijo en un evento de prensa en Los Ángeles el mes pasado que planea impulsar la producción de cine y televisión, apuntando a aproximadamente 20 estrenos de películas en los cines anualmente.

Ha designado a Dana Goldberg y Josh Greenstein para dirigir el legendario estudio cinematográfico y ha dicho que una tercera entrega de la franquicia Top Gun y más películas del universo de Star Trek son prioridades.

Activision, antes una empresa independiente, lanzó una división en 2015 para dedicarse a películas y programas de televisión, incluido uno basado en Call of Duty, pero nunca se realizó una adaptación.