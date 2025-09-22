Click acá para ir directamente al contenido
Tras meses de retraso Nike está lista para el esperado debut de su colaboración con Skims, la marca de ropa de Kim Kardashian

Con una colección inicial de 58 piezas, la alianza NikeSkims busca revitalizar las ventas de la marca deportiva y expandir el alcance del negocio del clan Kardashian.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 22 de septiembre de 2025 a las 13:05 hrs.

