Tras meses de retraso Nike está lista para el esperado debut de su colaboración con Skims, la marca de ropa de Kim Kardashian
Con una colección inicial de 58 piezas, la alianza NikeSkims busca revitalizar las ventas de la marca deportiva y expandir el alcance del negocio del clan Kardashian.
Nike planea lanzar esta semana su muy esperada línea de ropa deportiva con la marca Skims de la empresaria y estrella de reality shows Kim Kardashian, luego de que problemas de producción retrasaran su lanzamiento durante meses.
NikeSkims se lanzará el 26 de septiembre con 58 estilos, incluyendo sujetadores ajustados, leggings y shorts de ciclista, además de accesorios como una bolsa de gimnasio y una esterilla de yoga. Los artículos estarán disponibles para su compra en los sitios web de Nike y Skims, así como en tiendas seleccionadas.
La marca está planeando un lanzamiento global en 2026 con ropa, calzado y accesorios.
Tanto Nike como Skims esperan que la alianza les dé un impulso. La mayor empresa de ropa deportiva del mundo intenta recuperarse de una caída en las ventas, mientras que la marca de Kardashian busca expandirse más allá de la ropa interior y consolidar su presencia en el mercado de la ropa deportiva.
El plan de recuperación de Nike
Nike está aprovechando su cartera de atletas en el marketing de la nueva marca, con una campaña inicial liderada por la leyenda del tenis Serena Williams y estrellas olímpicas como Sha'Carri Richardson, Jordan Chiles y Chloe Kim.
Nike se encuentra en las primeras etapas de su recuperación bajo la dirección de Elliott Hill, director ejecutivo, quien se acerca a su primer año completo en el cargo. Hill ha tomado medidas para reorientar a Nike hacia el deporte y revitalizar las relaciones con sus socios mayoristas. En junio, la compañía anunció que su caída anual de ventas comenzaba a moderarse, lo que impulsó las acciones a su mayor alza desde 2021.
Pero el proyecto con Skims, negociado por el predecesor de Hill y mantenido en secreto durante más de un año hasta su anuncio en febrero, ha sufrido retrasos en los últimos meses. Hill tenía previsto poner a disposición de los compradores la primera "colección completa" a finales de mayo.
NikeSkims sigue formando un equipo dedicado, compuesto por empleados de Nike y Skims, además de nuevas contrataciones. La división está contratando al menos a un diseñador de calzado más, según una oferta de empleo.
