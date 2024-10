De Gregorio presentará investigación en el Fondo Monetario Intenacional

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio, visitará este martes y miércoles la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Washington, donde fue invitado a un seminario académico. En la ocasión, presentará su investigación reciente “Valuation Changes, Exchange Rates, and Risk Sharing in Emerging Market Economies”, con su coautor Benjamin Peña, estudiante de doctorado en Yale y egresado de la FEN.

En la investigación, el decano y Peña examinaron la cuestión de los efectos de valoración en las economías de mercado emergentes (EME), en particular el impacto de las variaciones del tipo de cambio en su riqueza externa. Tomando Chile como caso de estudio, mostraron que las variaciones de valoración inducidas por los precios y el tipo de cambio han dado lugar a tendencias divergentes entre la cuenta corriente acumulada y la posición de inversión internacional, que mejoraron entre 2019 y 2021 a pesar de la extrema agitación social y la crisis de Covid.

Durante la visita, De Gregorio se reunirá con economistas del FMI, otros organismos internacionales y universidades.