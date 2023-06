El precedente que busca sentar una demanda contra Delta por acusación de lavado verde de imagen

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Mientras se reproduce música instrumental tranquila sobre imágenes diáfanas de la naturaleza, comienza la voz en off de una mujer. “¿No es una paradoja”, se pregunta en voz alta, “que el amor por este mundo que nos lleva a él, a veces deja atrás las cosas que pueden dañarlo? Vuelo a vuelo, ampliamos nuestros puntos de vista. Ganamos nuevas perspectivas. Y ahora, vuelo a vuelo, podemos marcar la diferencia”.

El comercial, lanzado por Delta Air Lines Inc. en 2021, continúa promocionando el compromiso de la compañía de "convertirse en la primera aerolínea del mundo neutra en carbono a nivel mundial". Es un compromiso que Delta debutó en febrero de 2020, junto con un plan para gastar US$ 1 mil millones durante la próxima década para mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora esa promesa es el punto focal de una demanda colectiva que argumenta que las afirmaciones de neutralidad de carbono de Delta equivalen a poco más que lavado verde.

“Las representaciones de Delta sobre la neutralidad de carbono son probablemente falsas y engañosas”, dice la demanda presentada el 30 de mayo en nombre de cualquier residente de California que haya volado en Delta desde marzo de 2020. La demandante Mayanna Berrin, escritora de Nickelodeon, dijo a The Associated Press la semana pasada que se había “sentido cómoda pagando más” por un vuelo de Delta “porque estaba neutralizando (las emisiones de CO2) que necesitaba para viajar por trabajo o para ver a mi familia”.

En un comunicado, Delta describió la demanda como carente de mérito legal.

En el centro de la demanda está el reclamo de neutralidad de carbono de la aerolínea, que se basa en parte en su uso de compensaciones de carbono. El objetivo de una compensación es esencialmente cancelar las emisiones de carbono financiando proyectos que absorban CO2 o prevengan las emisiones de carbono en primer lugar.

Varias investigaciones han expuesto problemas con el mercado de compensaciones de carbono, y la demanda contra Delta afirma que la aerolínea exageró o calculó mal los beneficios de los proyectos que apoya.

A Delta se le acusa porque "sugieren que está bien tomar este vuelo en avión a la luz del desafío global del cambio climático, porque estamos comprando estas compensaciones", dijo Shelley Welton, profesora de derecho y política energética en la Universidad de Pensilvania. “Potencialmente está creando en sus clientes la sensación de que se ha ocupado de su parte del problema, cuando de hecho, no creo que sea una afirmación que esté muy bien alineada con la ciencia”. Whelton describió la demanda como “una de las primeras de su tipo que hemos visto en los Estados Unidos”.

Delta dijo en un comunicado que está trabajando para lograr emisiones netas de carbono cero para 2050, y desde marzo de 2022 ha “cambiado completamente su enfoque de las compensaciones de carbono hacia la descarbonización de nuestras operaciones, enfocando nuestros esfuerzos en invertir en combustible de aviación sostenible, renovando nuestra flota para aeronaves más eficientes en combustible e implementando eficiencias operativas”.

Según el informe ESG de 2021 de Delta, la empresa gastó US$ 137 millones ese año en compensaciones para equilibrar aproximadamente 30 millones de toneladas de emisiones de las operaciones, incluidos los vuelos. El informe dice que su cartera de compensación de carbono incluía inversiones en proyectos como energía renovable, gas de vertedero y prevención de la deforestación.

Oleada contra lavado de imagen

A nivel mundial, la aviación es responsable de alrededor del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el propio análisis de Delta encuentra que el 98% de sus emisiones provienen del uso de sus aviones. Bajo la presión de abordar esa huella, muchas aerolíneas están explorando estrategias de descarbonización, pero la mayoría de esos enfoques, incluido el combustible de aviación sostenible y los aviones que funcionan con baterías, aún no están listos para el horario estelar.

Delta también está lejos de ser la única empresa que depende de las compensaciones. “Cuando observa las estadísticas sobre esto, el 40% de las promesas [climáticas] de la empresa utilizan explícitamente estas compensaciones”, dijo Welton. “Solo el 2% descarta explícitamente su uso. Eso significa que básicamente el 98% de las empresas utilizan exactamente el tipo de compensaciones que están en cuestión en la demanda de Delta”.

El año pasado, un análisis de Bloomberg Green de más de 215.000 transacciones de compensación durante la última década encontró que muchas empresas, incluidas algunas aerolíneas, dependían en gran medida de las compensaciones vinculadas a proyectos de energía renovable. La economía cambiante de la energía renovable significa que muchos de estos proyectos se habrían llevado a cabo independientemente de la compra de una compensación, por lo que no cumplirían con un requisito crucial conocido como "adicionalidad".

Un proyecto de carbono se considera adicional solo si no hubiera ocurrido sin la compensación. La demanda contra Delta, que cita la investigación de Bloomberg Green, afirma que la aerolínea se atribuyó el mérito de proyectos que carecen de adicionalidad.

"Realmente no tiene sentido afirmar que se compensan las emisiones si se está ganando crédito por cosas que habrían sucedido de todos modos”, dijo Jonathan Haderlein, abogado del demandante.

Las investigaciones sobre compensaciones orientadas a prevenir la deforestación también han encontrado problemas. En algunos casos, los bosques protegidos fueron deforestados de todos modos, mientras que algunos proyectos sobreestimaron la cantidad de tierra protegida y otros no lograron reducciones reales de CO2.

Las compensaciones vinculadas a la deforestación también se basan en la suposición de que los árboles que absorben el carbono existirán para siempre. Mientras esos árboles estén en pie, "mantendrán el CO2 fuera de la atmósfera", dijo Freya Chay, quien dirige el programa de eliminación de carbono en la organización sin fines de lucro CarbonPlan. “Pero tan pronto como esos bosques desaparezcan (incendios, sequías, cosechas), ese carbono volverá a entrar en la atmósfera”.

La demanda contra Delta se produce en medio de una reacción más amplia contra el lavado verde, incluso por parte de los reguladores centrados en la protección del consumidor. En el Reino Unido, por ejemplo, la Autoridad de Normas Publicitarias ha prohibido los anuncios de Lufthansa, HSBC y Shell, entre otras empresas, por promocionar sus iniciativas de sostenibilidad sin mencionar las partes contaminantes de su negocio.

“La idea de que presentar a los consumidores declaraciones de marketing falsas sobre el clima es un problema del consumidor, creo que es absolutamente correcta”, dijo Danny Cullenward, investigador del Instituto de Leyes y Políticas de Eliminación de Carbono de la Universidad Americana.

En EEUU, Cullenward señaló los esfuerzos de la Comisión Federal de Comercio para actualizar sus Guías Verdes para abordar específicamente las afirmaciones de marketing relacionadas con las compensaciones de carbono y el cambio climático. Las Guías Verdes están diseñadas para ayudar a los especialistas en marketing a evitar afirmaciones que se consideren "actos desleales o engañosos".

El lavado verde a menudo se pinta como una "cosa de hippies en el interés público", dijo Cullenward. “La realidad práctica es que muchas personas en EEUU y en todo el mundo se preocupan por estos problemas y quieren hacer algo al respecto. Y si alguien les vende una factura falsa, eso es engaño al consumidor”.

Las empresas a las que se dirigen los reguladores por el lavado verde a menudo responden que están siendo castigadas por intentar hacer algo con respecto al cambio climático.

“Por un lado, (las demandas como estas) solo se dirigen a las empresas que han hecho compromisos de cero neto, y hay empresas que no lo han hecho”, admitió Welton. “Por otro lado, podría ser bastante problemático para el movimiento climático tener un grupo de empresas que supuestamente digan: 'Tenemos el clima cubierto, no se preocupen, hicimos promesas de cero neto', si no están en realidad haciendo cualquier cosa”.