Las empresas se enfrentan a un nuevo reto climático: home offices

Algunas empresas han comenzado a contar lo que sucede cuando los empleados encienden las computadoras en el hogar, encienden los hornos de gas e ignoran los campus corporativos con mayor eficiencia energética del mundo. Resulta que las configuraciones del hogar popularizadas por la pandemia están erosionando parte del beneficio climático de los viajes diarios abandonados.

"Las emisiones no desaparecieron", dijo Amanda von Almen, directora de reducción de emisiones de Salesforce.com Inc . "Simplemente se mudaron a otra área".

La mitad de las 20 grandes empresas con las que habló Reuters, incluida Salesforce, han estimado las emisiones de las oficinas en el hogar.

Seis de ellos informaron cifras detalladas, que muestran que su medio millón de trabajadores emitieron colectivamente el equivalente a 134.000 toneladas de dióxido de carbono en aproximadamente el primer año de la pandemia. Eso equivale a consumir 15 millones de galones de gasolina o quemar 67.000 toneladas de carbón.

Si bien hay beneficios para el clima de millones de empleados que no se desplazan cuando trabajan desde casa, los hallazgos subrayan que el trabajo remoto no es una solución simple para reducir las emisiones corporativas.

“El trabajo remoto no ha brindado los beneficios ambientales que algunas personas esperaban”, dijo Steve Sorrell, profesor de política energética en la Universidad de Sussex. "Pero probablemente deberían haber prestado más atención a las décadas de trabajo en esta área que sugieren que los impactos ambientales pueden ser menores de lo esperado".

Las empresas informaron diversos beneficios del cambio reciente al teletrabajo. Salesforce descubrió que el trabajo remoto ha reducido las emisiones en un 2% por empleado, mientras que el administrador de fondos con sede en Boston, Fidelity Investments Inc, descubrió que pasar al trabajo en su mayoría remoto eliminó el 87% de sus recortes de emisiones en 2020.

Facebook, ahora Meta Platforms Inc , calculó que los empleados a través de los desplazamientos y el trabajo remoto produjeron más de una tonelada de CO2 por persona en 2020, frente a las 2 toneladas del año anterior, cuando solo se contaban los desplazamientos.

Sin embargo, la mitad de las empresas encuestadas por Reuters no cuentan las emisiones de la oficina en casa, incluidos los líderes tecnológicos y financieros Apple Inc, Amazon.com Inc y Wells Fargo & Co.

“Anticipamos que estas emisiones son pequeñas en relación con nuestra huella de carbono y todavía estamos desarrollando nuestra metodología”, dijo Apple al explicar su decisión.

E incluso las empresas que estiman la producción de los hogares están divididas sobre qué hacer al respecto. Para honrar su compromiso de operar con energía 100% renovable, Meta ha comprado suficientes créditos de energía renovable para igualar el uso de los trabajadores remotos, pero no está compensando el gas natural de la oficina en el hogar.

Salesforce y Google de Alphabet Inc excluyeron la electricidad de la oficina en el hogar de sus objetivos del 100%, ya que sopesan diferentes iniciativas para uso doméstico. Ambos, sin embargo, compran créditos de carbono para compensar las emisiones estimadas del teletrabajo.

Los expertos en clima dicen que esas soluciones rascan la superficie: después de invertir miles de millones de dólares en oficinas tradicionales cubiertas con energía solar en la azotea, bañadas en luz natural y equipadas con reciclaje de agua, los empleadores que hacen la transición al trabajo híbrido necesitan planes claros para hacer que cada ubicación sea igual de ecológica.

"Si nos tomamos en serio el cumplimiento de nuestros objetivos, entonces el mundo corporativo debe tomar la iniciativa y pensar en los hogares como áreas de mejora", dijo Eleftheria Kontou, profesora asistente de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

Al menos cinco análisis de investigación que estudian el trabajo remoto, incluido uno de la Agencia Internacional de Energía, han advertido en general que las emisiones podrían aumentar a medida que las empresas siguen alimentando las oficinas tradicionales para brindar flexibilidad y algunos trabajadores realizan más viajes, aunque menos frecuentes.

"En el peor de los casos, un futuro de trabajo híbrido podría... crear un mundo donde los edificios y las casas se utilicen de manera ineficiente con un sistema de transporte que no pueda responder a la demanda cambiante y potencialmente más automóviles en las carreteras", la consultora Carbon con sede en el Reino Unido. Trust escribió en un informe de 2021 sobre trabajo remoto.