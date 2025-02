Betterfly apuesta por seguros e IA en México y afirma que el cambio de modelo ya dio resultados

En noviembre de 2020, la aplicación de salud y recompensas Burn to Give mutó a una plataforma de software como servicio (SaaS, en inglés) de beneficios laborales para empresa, cambió de nombre a Betterfly y, de a poco, empezó a incursionar en la industria de seguros en alianza con multinacionales y chilenas. Un modelo que, según el cofundador y presidente de la startup, Cristóbal della Maggiora, empieza a dar frutos, luego de un largo camino para lograr ser sostenibles.

Della Maggiora afirmó que en 2024 crecieron 30% en comparación al ejercicio anterior -en un contexto de baja inversión y ajustes en el mundo startups-, lo que los impulsó a sumar nuevos productos de seguros y comenzar a potenciarlos con herramientas de inteligencia artificial (IA).

En medio de este plan, Della Maggiora, que cofundó la startup con su hermano Eduardo (CEO) en 2018, contó a DF que se instalará en Ciudad de México para liderar el plan de expansión por ese país con su plataforma de beneficios y seguros, pero con un portafolio ampliado que incluye el debut de seguros de gastos médicos mayores y de Buddy AI , su recién estrenado agente de IA generativa.

El emprendedor definió esta herramienta como un “asistente personalizado” de salud que orienta al usuario en la elección y uso de los seguros de su plataforma. También entrega recomendaciones en base al historial médico y hábitos de uso. De cara al empleador, estima un posible incremento en el costo de renovación de las pólizas.

Un modelo difícil de comprender

Della Maggiora no refuta que dentro del ecosistema exista debate acerca del modelo de negocio de Betterfly, y reconoció que como empresa les ha costado explicar cómo operan.

“Ha sido un fallo tratar de explicar de una manera más simple, concreta o distinta, pero al final nos dimos cuenta que de repente estábamos sobrecomplejizando algo que no era complejo”, dijo.

Contó que tras realizar una presentación interna para repasar lo realizado desde 2020 “vimos que todos los años hemos estado trabajando en lo mismo (...) Solo hemos cambiado la forma de presentarlo”.

Explicó que “el cambio fuerte” fue pasar a ser un SaaS -durante la pandemia- lo que les permitió levantar las series A y B. “Nos dimos cuenta que el valor tenía que venir por los ingresos recurrentes; ahí metimos seguros y ese el Betterfly que conocemos hoy”, afirmó.

Hoy se definen como una plataforma de beneficios y seguros, en la que tienen una oferta de 50 planes “todo en uno” y flexible para que los usuarios puedan ajustar y contratar a su medida.

Agregó que al tener 3 mil clientes empresa y más de 1 millón de usuarios, ahora pueden tomar decisiones basadas en datos concretos.

“Nuestro negocio es mucho más certero que hace tres o cinco años. Las apuestas son menos riesgosas y los testeos que hacemos son hechos con data y no con guata”, afirmó.

Según Della Maggiora, esto les permitió consolidar sus ventas y lograr 30% de crecimiento en 2024.

Si bien no quiso entregar los montos del alza, un informe enviado a sus inversionistas, que dio a conocer DF MAS en abril de 2024, señaló que tenían US$ 33 millones de ingresos anuales recurrentes activos y una caja de US$ 76 millones al primer trimestre del año pasado.

El plan en México

Della Maggiora no esconde su motivación por la nueva apuesta en México, país en el que residirá a contar de marzo, pero al que viaja desde noviembre cada dos semanas.

La industria de la salud mexicana, dijo, tiene “muchos desafíos (...) creo que puedo tener un efecto muy importante en México. Viví el proceso en Chile cuando partimos con esto, viví los cambios de modelo de distribución. Y lo que necesita México ahora, más que experiencia en escalar negocios, es un emprendedor y voy con alma emprendedora. Es un desafío muy entretenido”, comentó.

Ya tienen 400 clientes en este mercado y acaban de estrenar una nueva oferta de seguros médicos de gastos mayores -un símil al seguro complementario de salud en Chile- a través de una alianza con el corredor de seguros Interprotección.

“Entramos en un mundo más complejo, donde hay más actores locales, internacionales (...) Hay particularidades del mercado, que son desafíos en los sistemas de salud, que son sorprendentes”, dijo.

Las razones para profundizar su operación en ese país son varias. Una penetración de seguros “baja y no tan desarrollada” con un alto potencial de crecimiento y gran tamaño de mercado. Una innovación que sigue siendo “muy incipiente”; serios problemas de bienestar y enfermedades; y la inexistencia de una “capa intermedia” entre los hospitales públicos y clínicas privadas, porque no tienen un símil de las isapres.

“Lo que vemos es muy positivo”, dijo y su meta es doblar la cantidad de clientes en este mercado en 2025 y que, la mitad de eso sean a través del nuevo seguro.

¿Exit? No por ahora

Betterfly forma parte del club de los unicornios en Chile, es decir, startups valorizadas en US$ 1.000 millones, lo que lograron en febrero de 2022 con su serie C de US$ 125 millones. Entre sus inversionistas destacan QED Investors, Glade Brook Capital y DST Global.

Consultado acerca de un exit en el corto plazo, della Maggiora dijo que por ahora no está en los planes, pero que sí han tenido esa conversación con su hermano Eduardo, aunque de carácter filosófica.