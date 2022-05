Cacttus cierra ronda con Platanus Ventures y lanza el primer seguro digital para mascotas de la región

El mercado de las mascotas crece día a día en el mundo y Chile no es la excepción. Con el fin de responder a una creciente demanda para proteger la salud de animales de compañía, la startup Cacttus Insurance, especializada en seguros de vehículos y vida, y cerró una ronda de inversión por US$ 228 mil, con inversionistas como Platanus Ventures. Además, lanzó “el primer seguro para mascotas de Latinoamérica”, afirma Agustín Escobar, CEO de la firma

La póliza cubre enfermedades, accidentes y medicina preventiva en cualquier clínica veterinaria, y los gastos son reembolsados en 15 minutos, según el plan contratado, el que parte en $ 5.200 mensual, y “ya tenemos 414 asegurados”, adelanta.

La startup fundada por los hermanos Agustín y Vicente Escobar en 2021, surgió luego de tener malas experiencias con pólizas en la familia, para ofrecer un servicio de venta de seguros en alianza con aseguradoras como Porvenir, con la menor cantidad de fricciones posibles para el cliente. Adelanta que están en negociaciones para ser agentes de venta de una segunda compañía de seguros, pero por ahora no pueden revelar el nombre.

Desarrollaron una plataforma de venta de seguros y una herramienta interna, Kiwi, con inteligencia artificial, que permite realizar los reembolsos en forma casi automática, tras subir fotos o videos de las boletas y documentos con el celular. “El reembolso se recibe en menos de 15 minutos”, dice Escobar.

La idea del seguro para mascotas surgió tras querer ofrecerle una mejor calidad de vida a su perro con cáncer. “La mayoría de los seguros, en ese momento, era reemplazar a tu mascota por una nueva, como si fuese un mueble”, sostiene el emprendedor.

Además del seguro de la póliza, Escobar comenta que tienen alianzas con diferentes tiendas para mascotas para que los dueños de mascotas que contrataron el seguro puedan acceder a descuentos, por ejemplo, en alimentos y peluquerías.

Ronda de inversión

Esta semana cerraron su primera ronda de inversión por US$ 228 mil, con once inversionistas, en la que participaron Platanus Ventures, el CEO de Buk, Jaime Arrieta e Ian Lee, el CEO de Examedi.

Escobar comenta que el nuevo capital lo destinarán a potenciar el crecimiento del nuevo seguro de mascotas y al desarrollo de nuevas tecnologías para pasar de un reembolso en 15 minutos, a un reintegro de los gastos “instantáneo”, afirma.

Actualmente facturan US$ 5.000 al mes y proyectan a diciembre alcanzar ventas mensuales de US$ 40.000, para cerrar 2022 con un total de US$ 104.000.