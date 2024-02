¿Cuánto ganan mensualmente los fundadores de una startup en Chile?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Con el objetivo de compartir datos acerca de la remuneración en el ecosistema startup de la región, la firma de venture capital 500 Global elaboró el informe Estudio de Salarios, en el que se dan a conocer la mediana de sueldos de los principales puestos ejecutivos de las firmas.

Para su elaboración, se recopilaron más de 700 respuestas de una encuesta anónima hecha entre septiembre y octubre de 2023 en la que se evaluaron salarios, porcentaje de acciones asignadas y los años de experiencia relevantes.

Chile fue el tercer país con la mediana de salarios de cargos ejecutivos más alta en la región, quedando detrás de Brasil y Panamá.

En contraste, los países con la mediana de salarios más bajos fueron Argentina, Colombia y Perú.

A su vez, los CEO de startups chilenas recibirían un sueldo de aproximadamente US$ 3.500 mensuales ubicándose por sobre la mediana regional de US$ 3 mil. México lideró la lista con sueldos de US$ 4 mil mensuales y Estados Unidos quedó en segundo lugar.

En cuanto al porcentaje de acciones, los directores ejecutivos de empresas emergentes chilenas tienen aproximadamente un 45% del total, lo que se ajusta al promedio regional.

Para el caso de los CFO, (directores de finanzas) la remuneración mensual se ubica en un nivel similar al de los CEO, pero la cantidad de acciones disminuye por debajo del 20%.

Sin embargo, aquel indicador es el más alto cuando se compara a los ejecutivos a cargo de las finanzas de startups del resto de los países, cuya propiedad está por debajo del 10%.

Por otro lado, para los CTO (directores de tecnología) chilenos el salario bordea los US$ 4 mil mensuales, lo que los consagra como los que más ganan en su área en la región, superando levemente a Colombia y México.

Sectores que captan rondas

El estudio también analizó los sectores que más capital han levantado en cada país estudiado. En el caso de Chile, el informe reveló que la mediana de las rondas de inversión de startups es de US$ 1,5 millón.

Los sectores que lideran en este ítem son e-commerce, que acapara más del 25%, seguido por logística (14,8%), bienestar (14,4%), traveltech (12,6%) y enterprise (10,6%).

Baja presencia de mujeres

Por otro lado, en su análisis, 500 Global estimó que cerca del 40% de las firmas opera en el sector SaaS (Software como Servicio) y fintech. Mientras que el 57% de las compañías de la región tiene entre uno y 10 empleados.

Sin embargo, un dato preocupante que arrojó el estudio es que apenas el 33% de las startups de la región cuenta con mujeres en el equipo fundador.