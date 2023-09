Los 10 fondos de venture capital más activos en Chile el último año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Expertos en venture capital (capital de riesgo) coinciden en que el último año ha sido rudo para las startups, con una economía mundial aún convulsionada por factores heredados de la pandemia del Covid-19 y la invasión rusa en Ucrania.

Lo anterior se tradujo en restricciones para el financiamiento de emprendimientos de base científico tecnológica y Chile no fue la excepción. Un informe de PitchBook, empresa de datos financieros y software con oficinas en Estados Unidos e Inglaterra, refleja que entre agosto de 2022 y agosto de 2023 hubo 75 levantamientos de capital en Chile, por un total de US$ 335 millones, en circunstancias que durante los seis meses del año pasado se recaudaron US$ 485 millones.

¿Quiénes apostaron por las startups locales en ese período? Coincidentemente, los 10 fondos de venture capital que más dinero invirtieron fueron firmas basadas en Chile.

El primer lugar lo comparten tres empresas: Genesis Ventures, de Andrés Meirovich y Rodrigo Castro; Chile Ventures, fundado por Felipe Matta; y Kayyak Ventures, ligada a los hermanos Ibáñez Atkinson. El trío de firmas invirtió en cinco startups cada una, según los registros de PitchBook.

Luego, figuraron dos firmas con cuatro inversiones cada una: Amarena, el brazo de venture capital del family office de Patricia Angelini, y Taram Capital, administrado por Felipe Camposano.

Más abajo en la lista, hay cuatro fondos de capital de riesgo con tres rondas. La plaza la comparten Daedalus Ventures, de Cristóbal Piñera y Juan Turner; Fen Ventures, de Cristóbal Silva y Ricardo Levy; y Nakama Ventures, anteriormente conocida como Hero Capital, de Cristián Tala.

En el listado también figura un décimo integrante, pero que no corresponde a una firma de venture capital. Se trata de Santiago Lira, cofundador de Buk y que en su faceta de inversionista ángel apostó por tres startups en este período.

¿Se estabiliza la actividad?

En el desglose mensual del año estudiado, se observa que el mes con más movimiento fue octubre de 2022, con 11 rondas de financiamiento, seguido por febrero con 10, noviembre con nueve y diciembre con ocho.

En cuanto a montos recaudados, los mejores meses fueron diciembre, con un total de US$ 92,6 millones, seguido febrero y marzo, donde las startups recaudaron un poco más de US$ 55 millones en cada una.

La actividad en Chile comenzó a tener un descenso en octubre pasado en número de levantamientos de capital, con un repunte en febrero, pero desde entonces ha visto una caída hasta abril y, de ahí en adelante, pareciera existir una meseta en las rondas de capital, con signos de una leve recuperación local.

Las principales rondas

Por otro lado, el listado de las startups chilenas que más capital levantaron en los últimos 12 meses lo lidera la foodtech NotCo, la que a mediados de diciembre del año pasado cerró una ronda de US$ 68,5 millones y alcanzó una valoración de alrededor de US$ 1.500 millones.

En segundo lugar, estuvo Rakmi -que creó un software de gestión de capital humano- la que en marzo recaudó US$ 48 millones en una Serie A liderada por SoftBank Group.

Le sigue Buk, otra startup de software para recursos humanos, la que cerró en febrero una ronda Serie B de US$ 35 millones, en la que participó Base10 Partners.