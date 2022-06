La única forma de evitar el lavado de imagen verde en la inversión ESG

A medida que aumentan las críticas sobre la eficacia de la inversión ESG por su aguda susceptibilidad al greenwashing -lavado de imagen verde-, una categoría se ha mantenido en gran medida inmune a los pedidos de una regulación más estricta: los fondos de energía limpia.

Si bien el sector vinculado a la energía eólica y solar se percibe como razonablemente seguro cuando se trata de marcar una diferencia con su dinero, la mala noticia es que desde inicios de 2021 ha comenzado a verse afectado.

Pero eso puede estar cambiando. Esta semana, las acciones del sector recibieron un impulso cuando el presidente de EEUU, Joe Biden, usó su poder ejecutivo para impulsar la fabricación solar nacional. El plan de Biden incluye invocar la autoridad de emergencia para imponer una prohibición de dos años sobre nuevos aranceles para paneles importados de cuatro países del sudeste asiático, lo que a su vez neutraliza la amenaza de aranceles retroactivos que casi congelaron los nuevos proyectos solares de EEUU. También utilizó amplios poderes en virtud de la Ley de Producción de Defensa para apoyar a las empresas solares nacionales, así como a otras industrias de energía limpia de EEUU.

Sin embargo, los ejecutivos de la industria criticaron que no fue lo suficientemente lejos. Aún así, las acciones de energía solar, incluidas Sunrun y Sunnova Energy International, subieron el lunes y martes. Sin embargo, el rally fue limitado. El martes, la Asociación de Industrias de Energía Solar dijo que una disputa comercial fue la responsable de que las instalaciones solares de EEUU cayeran 52% en el primer trimestre a su nivel más bajo en dos años.

La conclusión es que las empresas de energía renovable han perdido alrededor de 25% de su valor desde principios del año pasado. La industria ha sido vulnerable al aumento de las tasas de interés y un entorno empresarial plagado de escasez de los productos básicos necesarios para fabricar paneles solares.

Las órdenes de Biden pueden ser el comienzo de un cambio en los próximos trimestres, pero ¿qué deben hacer los inversionistas en este momento?

El ETF iShares Global Clean Energy de BlackRock de US$ 5.100 millones es una especie de punto de referencia para la industria. El precio de las acciones del fondo cotizado en bolsa alcanzó un máximo de US$ 33 en enero de 2021 y luego cayó a menos de US$ 18 en su punto más bajo el mes pasado. Las acciones cerraron el martes a US$ 20,87.

Pero es solo uno de las docenas de ETF en EEUU que concentran inversiones en energía limpia. Un grupo de investigación llamado Util ha elaborado un informe que puede ayudar a los inversionistas a encontrar los fondos más respetuosos con el clima. La firma utiliza modelos de aprendizaje automático para identificar empresas dentro de los parámetros de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Tres elegidos

Util examinó las posiciones de más de 6 mil fondos registrados en EEUU para ver cuáles hacen la mayor “contribución positiva” al ODS número 13, que exige medidas urgentes para “combatir el cambio climático y sus impactos”. Util también identifica los fondos que hacen la mayor “contribución negativa”.

Los tres ETF que obtuvieron la puntuación más alta fueron Global X Hydrogen, Fidelity Clean Energy e Invesco Solar. Los fondos Global X y Fidelity mantienen acciones de empresas que obtienen aproximadamente 50% de sus ingresos alineados positivamente con el ODS 13, según Patrick Wood Uribe, director ejecutivo de Util.

“Nuestro análisis considera únicamente los riesgos que una empresa representa para la sociedad y el entorno en el que opera, en términos absolutos”, dijo Wood Uribe.

Los ETF de energía limpia Global X se gestionan de forma pasiva, dijo Madeline Ruid, analista de Global X Management, con sede en Nueva York. Las mayores participaciones del fondo de hidrógeno de la empresa, lanzado en julio, están en NEL ASA, Bloom Energy y Plug Power, que rastrea el Índice Global de Hidrógeno de Solactive.

Los menos alineados

En cuanto a los peores resultados, la investigación de Util clasificó a tres ETF de servicios públicos con la puntuación más baja, según una revisión de los holdings de los fondos en relación con el ODS 13. La mayoría de los servicios públicos queman combustibles fósiles para generar electricidad, e incluso aquellos que están intentando una transición verde todavía obtienen la mayoría de sus ingresos de la generación de energía tradicional, dijo Wood Uribe.

Los tres fondos son Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities, John Hancock Multifactor Utilities y ProShares Ultra Utilities. Ninguno de ellos tenía más de 5% de los activos de sus fondos alineados positivamente con el ODS 13, dijo Util.