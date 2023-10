Hasta US$ 24 billones podrían representar las pérdidas globales por ciberataques en 2027

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una alerta encendió WTW, empresa de servicios financieros, consultoría y corretaje basada en Inglaterra y con presencia en Chile, en su más reciente análisis de riesgos cibernéticos y cibercrimen.

Según el reporte “Reforzando la Resiliencia en Ciberseguridad”, hoy los ciberataques figuran como el riesgo "más relevante desplazando al narcotráfico," con pérdidas que podrían alcanzar a nivel global los US$ 24 billones (millones de millones) a 2027, equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) de todo Estados Unidos.

La head of finance para Latinoamérica, Caroline Baes, explicó que esta cifra corresponde a la suma de las pérdidas asociadas, como el lucro cesante tras recibir un ciberataque y la posterior paralización de las operaciones, la puesta en marcha de los sistemas y el potencial daño reputacional de la empresa atacada.

Si bien el informe señala que el riesgo cibernético disminuyó en los últimos dos años, este permanece como “el mayor que puede enfrentar una empresa de cualquier tamaño y de cualquier industria”.

De acuerdo al análisis de WTW, los ataques cibernéticos más frecuentes son el secuestro de datos (ransomware), acceso al servidor, correos comprometidos (phishing), robo de datos y recolección de credenciales.

Datos de la firma inglesa indican que el 13% de estos ataques ocurridos en 2022 fueron en Latinoamérica.

¿Y Chile?

Si bien el informe no consideró análisis por países, Baes alertó que en Chile, no todas las industrias estarían tomando medidas en ciberseguridad y protegiendo a sus equipos. No obstante, entre las que más han tomado más acciones por su nivel de exposición, están los sectores financieros y el retail.

“Es una real preocupación no solo por su exposición, pero también porque manejan dinero y saben que los hackers los pueden atacar. Han establecido protocolos para ello”, dijo.

Sin embargo, ve con preocupación a empresas industriales que, según la ejecutiva, ya comenzaron a automatizar sus sistemas, pero no han tomado las preocupaciones adecuadas.

“Hemos visto a empresas grandes chilenas donde hay fallas no menores en ciberseguridad. Lo tienen muy claro, pero el problema es que esa inversión es muy cara y no necesariamente están dispuestas a hacerla porque están preocupados de otros temas que son más relevantes para ellos”, comentó.

A pesar de ese escenario, proyectó que ya se comenzará a ver más inversión. “Lo veo como un ciclo: el mercado financiero estuvo muy abatido hace un tiempo con muchos ciberataques, les dolió el bolsillo y pusieron más recursos”, comentó.