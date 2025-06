Se le agota el tiempo a los Schupper: Corona aún no consigue financiamiento comprometido

Cuesta arriba se le ha hecho a Multitiendas Corona dar con actores financieros que quieran seguir aportando recursos a la compañía, lo que pone una nota de duda sobre el futuro de la firma.



Cuando Corona logró aprobar su Reorganización Judicial (RJ) el 5 de junio pasado, un punto neurálgico del acuerdo es que la empresa ligada a los hermanos Schupper debía obtener a través de una nueva compañía financiamiento por $ 22 mil millones como línea de crédito rotativa, dándose como plazo el 20 de junio para lograr tales compromisos.



Sin embargo, cumplida ya esa fecha el viernes pasado, hasta ahora no había ningún avance en la consecución de esos fondos. Así, la firma tuvo que prorrogar el plazo, hasta este lunes 30 de junio.



Personas enteradas de la situación indican que, si bien podría haber una nueva prórroga, no era del todo claro que tomaran ese camino, pues tampoco podría seguir extendiéndose el plazo sin haber un horizonte de mediana certeza de llegar a puerto.

Si Corona no logra este financiamiento, se va a liquidación, según los mismos términos aprobados en la RJ.