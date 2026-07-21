Luz verde al proyecto de reactivación .Luego de casi tres meses de tramitación, el proyecto de ley de reactivación y reconstrucción nacional fue aprobado en sus aspectos centrales por la Cámara de Diputados, terminando su paso por el Congreso, pero un solo artículo fue enviado a comisión mixta debido a que diputados del PDG y la oposición buscan mejorar la forma de compensación a los municipios por la eliminación de las contribuciones a los mayores de 65 años, que afectarían los recursos que reciben desde el Fondo Común Municipal. .

Flexibilización en Seguro de Cesantía por temporales. El Gobierno anunció este martes la activación inmediata de las medidas excepcionales establecidas en la Ley N° 21.628 para facilitar el acceso a las prestaciones del Seguro de Cesantía a los trabajadores afectados por el sistema frontal en la provincia de Huasco, en Atacama, y la Región de Coquimbo, bajo estado de catástrofe.

El dólar frena caída. Luego de recortar una caída en la apertura por el alza del cobre, el dólar cotiza a esta hora en $ 934,50, prácticamente sin variación respecto del cierre del lunes. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex subía 3,12%, a US$ 6,53 por libra.

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