Declaran zona de catástrofe en Coquimbo y Huasco. El Presidente José Antonio Kast confirmó durante la mañana de este lunes la decisión de declarar Estado de Catástrofe para las zonas más afectadas por el sistema frontal, específicamente la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco. El mandatario comunicó la medida tras las evaluaciones realizadas con la Escuela de Infantería, la Fuerza Aérea y el SHOA, e informó que el subsecretario de Desarrollo Regional ya se encuentra en terreno apoyando a la delegada provincial del Huasco debido a los cortes de rutas.

La Moneda descarta postergar votación de proyecto. Pese a los pedidos de la oposición de postergar la votación de este martes del proyecto de reconstrucción debido a los temporales que afectan a gran parte del país, el gobierno anunció que seguirá con la urgencia necesaria y que se someterá a votación en la sala de la Cámara de Diputados la normativa que cumplirá su tercer trámite constitucional.

El dólar inicia la semana a la baja. Tras tocar un máximo en lo que va del año la semana padada, el dólar cotiza a esta hora en $ 934,48, lo que implica una baja de $ 3,84 respecto del cierre del viernes. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex subía 1,32%, a US$ 6,34 por libra.

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