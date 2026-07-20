Pese al sistema frontal, este lunes se dio inicia a la temporada invernal en el Valle Las Trancas, Termas de Chillán y Nevados de Chillán, en la Región de Ñuble

En las últimas horas, el MOP ha desplegado operativos de despeje de la ruta hacia los centros turísticos para garantizar el desplazamiento de los visitantes. Las intensas precipitaciones acumularon 70 centímetros de nieve.

La Región de Ñuble dio inicio a su temporada de nieve en Valle Las Trancas, Termas de Chillán y Nevados de Chillán, uno de los complejos de montaña más integrales de Sudamérica. La apuesta para este 2026 no sólo apunta a los aficionados del esquí y el snowboard, sino a la diversificación las experiencias, combinando hotelería, gastronomía gourmet, parques de aventura y sus reconocidas aguas termales de origen volcánico.

Desde Nevados de Chillán, explicaron que el enfoque del resort para este año está diseñado para atraer al segmento de no esquiadores mediante servicios de bienestar y tratamientos de spa en las instalaciones de Hotel Nevados y Alto Nevados. El gerente general del recinto hotelero, Manuel Dinamarca, comentó que “nuestra propuesta 2026 busca que el visitante viva la montaña de múltiples formas. Quienes no esquían tienen a su disposición las aguas termales más famosas de la región y un entorno natural único para el descanso".

El ejecutivo también subrayó la capacidad de recuperación del centro invernal y las expectativas para dinamizar la economía local tras periodos complejos.

Trabajos en la ruta

Para asegurar el flujo de turistas e impactar positivamente en el turismo del primer fin de semana de la temporada y tras el intenso sistema frontal que ha mantenido bajas temperaturas en la cordillera de Ñuble, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) desplegó un operativo de despeje de nieve en la Ruta N-55 en la comuna de Pinto. Las labores respondieron a las intensas precipitaciones que acumularon 70 centímetros de nieve, según los datos de la estación nivométrica Volcán Chillán de la Dirección General de Aguas (DGA).

Los trabajos viales se concentraron desde el kilómetro 71 de Las Trancas, hasta los accesos del propio centro de esquí, para mitigar el impacto del temporal y asegurar el tránsito en un contexto de alta demanda vehicular, lo que incluso llevó a Carabineros a adelantar el horario de cierre de la ruta por motivos de seguridad.

El seremi de Obras Públicas de Ñuble, Luis Carrasco, detalló que “los equipos de la Dirección de Vialidad permanecen de forma permanente en el sector cordillerano y (…) con trabajos de limpieza de cunetas, sifones y estabilización de sectores con riesgo de derrumbes”.