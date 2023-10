Cámara de Comercio de Santiago emprenderá viaje a China con delegación de 20 empresas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Se retoman las tradiciones. Hoy, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó que, en conjunto con su aliado Asia Consulting, retomarán de forma presencial su tradicional misión comercial a China para participar, con un grupo de 20 empresas, en la 134° versión de la Feria de Cantón (China Import and Export Fair), el encuentro multisectorial más grande del mundo con más de 1.500.000 m2, más de 70.000 stands y cuatro pabellones de exhibición.

Según precisaron desde el gremio, la misión será liderada por la presidenta de la CCS, María Teresa Vial, quien se reunirá con las principales autoridades de la feria, con el objetivo de estrechar aún más las relaciones comerciales entre las empresas chilenas y chinas.

En el detalle, el grupo de empresarios de la CCS participará en la Fase 1 de este encuentro. Con respecto al tipo de empresas que participarán, el comunicado del gremio agrega que la misión está dirigida a empresarios y emprendedores chilenos "que buscan nuevos proveedores y que desean adquirir nuevas tecnologías, generar oportunidades de negocios y conocer las tendencias del mercado mundial".

Vial, por su lado, además participará en la octava versión de Chile Week China 2023, actividad organizada por ProChile, cuyo énfasis está puesto en el intercambio comercial, la diversificación de las exportaciones de bienes y promoción de servicios para el mercado chino.

Dentro del cronograma, la misión comercial considera la visita a la Feria de Electrónica de Hong Kong, cuya temática será “Un cambio disruptivo para el futuro”. Los empresarios de la delegación tendrán la posibilidad de conocer aplicaciones concretas y de uso diario bajo los conceptos de inteligencia artificial, internet de las cosas, impresión 3D, realidad virtual, realidad aumentada, entre otros.

Intercambio comercial

El intercambio comercial entre China y Chile alcanzó el año pasado los US$ 65.584 millones, equivalente a un crecimiento promedio anual de 14% desde 2017 a la fecha. Las exportaciones de Chile a China en 2022 ascendieron a US$ 39.176 millones, equivalente a un aumento de 16% respecto al año previo, mientras que las importaciones totalizaron los US$ 26.408 millones (11%).

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países se inició en junio de 2002, cuando China propuso a Chile comenzar las negociaciones de un acuerdo comercial. El lanzamiento de las tratativas se llevó a cabo en la Cumbre de Líderes APEC, celebrada en Santiago en noviembre de 2004 y el acuerdo entró finalmente en vigencia el 1 de octubre de 2006.

Por otra parte, desde 2017 China y Chile tienen vigente un acuerdo para eliminar la doble imposición y para prevenir la evasión y elusión fiscal en relación a los impuestos sobre la renta.