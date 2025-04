Las exportaciones crecen en marzo apoyadas en la minería, mientras que las importaciones también se mantuvieron al alza

Los envíos chilenos al extranjero se expandieron 5,5% respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron los US$ 8.661 millones.

Durante marzo, las exportaciones chilenas crecieron 5,5% respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron los US$ 8.661 millones, según reportó el Banco Central.

El aumento vino de la mano de la minería, que tuvo un incremento en sus envíos de 3,1% en el tercer mes del año, registrando ventas al exterior por US$ 5.032 millones.

De estos, el cobre representó US$ 4.452 millones, marcando un alza de 3,2% respecto al mismo período de 2024. Mientras que los concentrados se expandieron 18,7%, los concentrados tuvieron una baja de 13,4%. Además, las ventas de litio al exterior bajaron 35,4%.

Por su parte, el sector agropecuario-silvícola y pesquero tuvo una contracción de 3,4% en marzo y totalizó exportaciones por US$ 693 millones.

Aquello fue incidido por una caída del 4,2% del sector frutícola, que alcanzó a contabilizar US$ 605 millones. Las cerezas tuvieron una baja de 28,7%, los arándanos de 24,8% y uvas de 17,7%; al contrario, las paltas se expandieron 617,1% y los kiwis 38,5%.

En tanto, los envíos industriales crecieron 12,4% y totalizaron US$ 2.936 millones. De estos, los alimentos subieron 17,5% y bebidas y tabaco un 4,1%.

Importaciones al alza

El Banco Central también informó que durante marzo las importaciones se expandieron 11,3%, totalizando US$ 7.292 millones en adquisiciones desde el extranjero.

No obstante, el saldo de la balanza comercial, al igual que en febrero, registró una caída de 10,8% y un superávit de US$ 1.877 millones.

Al respecto de las importaciones, aquellas de bienes de consumo aumentaron 17,5% respecto a marzo del 2024 y registraron compras por US$ 2.132 millones. Del grupo, los durables tuvieron el mayor salto con un alza de 31,8% y totalizando US$ 725 millones, acompañado de subidas en automóviles, computadores, celulares y electrodomésticos.

En tanto, los semidurables también presentaron una expansión de 20,6%, marcando alzas en vestuario y calzado.

Por su parte, los bienes intermedios crecieron 7,9% en el tercer mes del año y alcanzaron US$ 3.721 millones en importaciones. No obstante, los productos energéticos registraron una baja de 6,1% y totalizaron US$ 1.080 millones, influido por bajas en el petróleo y el gas natural licuado.

El resto de bienes intermedios creció 14,9%, con alzas en productos metálicos y partes y piezas de otras maquinarias y equipos.

En el caso de los bienes de capital -que dan señales de lo que podría estar ocurriendo con la inversión en el país- durante marzo acumularon exportaciones por US$ 1.439 millones, traducidos en un aumento de 11,7%.

Esto debido a alzas en camiones y vehículos de carga, buses y maquinaria para la minería y la construcción, aunque marcando bajas en otros vehículos de transporte.