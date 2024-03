Alcalde Vodanovic pide apoyo de FFAA para seguridad en Maipú y desata avalancha de reacciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El alcalde de Maipú, militante de Revolución Democrática (RD), Tomás Vodanovic causó una verdadera avalancha de reacciones en el Congreso, luego de reunirse con la ministra del Interior Carolina Tohá, comentó que solicitó “apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna”, solicitud que se aleja de la postura que su propio sector ha manifestado en esta materia y le pone presión al Gobierno ante una medida que es resistida en la izquierda.

Uno de los que opinó sobre el tema fue su compañero de partido, diputado Jaime Sáez, quien en un tono bastante diplomático señaló que no se puede desatender la necesidad de seguridad que ha sido planteada por el alcalde respecto de su comuna; no obstante, es necesario precisar –añadió- la labor que están cumpliendo las policías en el combate al crimen organizado, especialmente en Maipú, junto a los resultados que puedan exhibir “y detallar con mucha mayor precisión cuál es la labor de seguridad que, efectivamente, pudieran cumplir las Fuerzas Armadas”.

“Lo prudente, en este caso, es atender cuál es la labor que están cumpliendo las policías y acto seguido evaluar, en conjunto con las medidas que se están tomando en el Congreso, cuál podría ser el rol en el que podrían aportar las Fuerzas Armadas”; dijo Sáez al descartar que se trate de un episodio “populista”.

Mientras que el senador de la Democracia Cristiana (DC) Iván Flores recordó que tras la reunión del Cosena los propios representantes de las Fuerzas Armadas admitieron que no están preparados para contener la delincuencia y el orden público; y fue enfático en que “todavía hay muchas interrogantes que no están resueltas, mucho menos para poner a Fuerzas Armadas a custodiar barrios sin saber qué es lo que se espera de ellas. Las Fuerzas Armadas no pueden reemplazar a las policías”. A su juicio, lo que hay que hacer es potenciar a las policías para combatir el delito.

El proyecto RUF, una necesidad

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton, reflexionó que si un alcalde de Revolución Democrática (RD) pide que los militares apoyen la labor de las policías en su comuna, es porque la situación en materia de seguridad es “dramática”. “Y, en ese sentido, le pedimos al Gobierno que no siga evaluando (…), ya tuvo todas las reuniones habidas y por haber, ya es hora de que tome una decisión y que los militares complementen la labor de las policías en las calles, para efectos de poder tener elementos disuasivos mayores de los que tenemos hoy día”.

Desde la UDI, el diputado Cristián Labbé recordó que la solicitud de Vodanovic se ha hecho desde la Cámara hace mucho tiempo. Pero aclaró que los militares no pueden salir a la calle si no se aprueba el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), por lo que acusó al jefe comunal de Maipú de “populista” al pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas, “cuando antes no los querían en la calle”. E insistió en que las FFAA pueden colaborar con las policías siempre que cuenten con el respaldo político transversal para ello.

Mientras que el diputado del Partido de la Gente (PDG) Rubén Oyarzo compartió con Vodanovic, asegurando que apoyará su solicitud al Gobierno, pese a que el jefe comunal no asistió a la Comisión de Gobierno Interior que sesionó en el distrito y que abordó estos temas. “Creo que llegó el minuto de que el Gobierno tome en serio el tema de seguridad y que, de una vez por todas, saquemos a los militares a la calle, especialmente en las comunas del distrito 8: Maipú, Cerrillos, Estación Central, Pudahuel, Quilicura, que están sufriendo con la delincuencia y la gente tiene miedo”, sentenció.

Ministra Tohá en su cuenta de X

A través de su cuenta de X (ex Twitter), la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó acerca de su reunión el alcalde de Maipú, en la que “compartimos la preocupación por los graves delitos que han ocurrido en la comuna” y la necesidad redoblar esfuerzos en seguridad. Y, en ese sentido añadió que “coincidimos en la necesidad de tramitar el proyecto de infraestructura crítica enviado por el Gobierno, para poder desplegar FFAA en apoyo a las estrategias de seguridad en zonas urbanas, mediante presencia disuasiva en puntos de localización de infraestructura crítica”.