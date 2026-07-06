Claves del Congreso: proyecto misceláneo entra a tierra derecha en el Senado

Esta semana los parlamentarios retoman la labor legislativa y la tramitación del proyecto misceláneo entra en tierra derecha en el Senado, que el gobierno espera despachar la próxima semana a la Cámara a su tercer trámite, si es que efectivamente se introducen cambios. Mientras tanto, también sigue avanzando en esta corporación la iniciativa que autoriza al gobierno el aumento del gasto, que esta semana se vota en la Sala.

Aunque durante la semana destinada al trabajo en terreno de los parlamentarios se realizaron múltiples reuniones entre la oposición y el Ejecutivo, representado por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, no parece que se hayan sorteado las diferencias entre ambos, respecto del proyecto misceláneo y no se percibe un acuerdo con toda la oposición, al menos, aunque n se descarta que sí se alcance con sectores del Socialismo Democrático (SD), que han mostrado mayor apertura.

Senado: sala cuna a Sala

En este escenario se comienza a estudiar. La primera sesión se concretará entre 12:30 y 15:30 horas y, luego, se realizará otra entre las 16:00 y 18:30 horas. Mientras que mañana martes 07, la instancia sesiona desde las 12:30 y hasta total despacho para votar las indicaciones ingresadas al proyecto misceláneo en este ámbito.

Y, aunque no está en tabla aún, el miércoles 08 la Comisión de Trabajo debiera tomar la posta y comenzar el análisis del proyecto misceláneo, en lo que le compete a esta área. Tras lo cual, la Comisión de Hacienda será la encargada de estudiar en particular el proyecto, previo a la votación en Sala.

Pero esta corporación no sólo está abocada al proyecto misceláneo, ya que hay otras iniciativas importantes, como el proyecto de sala cuna que estudia en particular la Comisión de Educación, en una sesión de este lunes de entre 09:30 a 14:00 horas y el martes 07 desde las 11:00 se discute y vota hasta total despacho.

El miércoles 08, lahasta el año 2030 A este punto están invitados representantes del MOP y los autores del proyecto.

La Sala del Senado vota, en segundo lugar de la tabla de este martes 07 de julio el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026 y de aprobarse se despacharía a ley.

Cámara: propiedad intelectual en tabla de la Sala

Desde las 17:30 horas de este lunes, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara vota en general y particular hasta total despacho el proyecto que estabiliza y protege las tarifas eléctricas. Y, el miércoles 08, continúa el estudio y vota en particular la iniciativa del gobierno que modifica el Código Minero en materia de amparo minero.

Este martes 07, la-desde las 17:30 horas- continúa el estudio del

La Sala de la Cámara tiene en segundo lugar de la tabla del martes 07 de julio la votación del proyecto sobre propiedad intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección, en primer trámite constitucional y con urgencia simple.