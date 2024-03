La advertencia del nuevo jefe de bancada de diputados de la UDI Juan Antonio Coloma: “Vamos a hacer una oposición dura a este Gobierno”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hijo del presidente del Senado Juan Antonio Coloma, ya se comenta que seguirá la ruta del senador en la Cámara Alta. Por ahora, Juan Antonio Coloma hijo, “Tono” para los amigos, está en la bancada de diputados de la UDI, la que este año le corresponderá liderar.

En esta conversación con Diario Financiero asegura que respecto del Presidente Gabriel Boric “valoro algunas de las volteretas y de las que me hacen más sentido es la voltereta que se ha dado el Presidente en materia de seguridad ciudadana”. Y, en ese sentido, agrega que “esperamos que ahora, el Gobierno que entra a la segunda parte de su mandato, entienda que debemos empezar a sacar adelante aquellos temas en los que estamos de acuerdo”.

Y en materia de pensiones, asegura que el Gobierno “está siendo extremadamente tironeado por sectores de izquierda que le impiden alcanzar acuerdos razonables”.

-¿Qué balance hace de los dos primeros años de Gobierno del presidente Boric?

-Ha sido un mal Gobierno. El país está estancado en el tema económico y hemos tenido un franco retroceso en materia de seguridad ciudadana.

-En ese contexto, ¿cómo calificaría el desempeño de la UDI en el Congreso?

-Nosotros, como oposición, el primer desafío que tuvimos fue hacer frente a lo que era, a nuestro entender, una pésima propuesta constitucional. Y el Gobierno perdió el primer año de su mandato a la espera del resultado de esa elección, que fue un rechazo importante por parte de la ciudadanía. Como oposición nos ha tocado enfrentar a un Gobierno extremadamente ideológico que intentó refundar el país y, obviamente, en esas circunstancias hemos tenido que ser, muchas veces, una oposición muy dura al Gobierno. Nosotros esperamos que ahora, el Gobierno que entra a la segunda parte de su mandato, entienda que debemos empezar a sacar adelante aquellos temas en los que estamos de acuerdo.

-¿Cuáles son esos temas?, porque no pareciera que haya acuerdo en alguno.

-Por ejemplo, en sacar adelante el denominado fast track en materia de seguridad ciudadana, con leyes que endurezcan la persecución penal, le restituyan atribuciones a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Para eso nosotros esperamos poder despachar el proyecto de inteligencia, a la brevedad, donde el Gobierno tiene un rol y lamentablemente ha sido extremadamente lento en enviar las indicaciones. Nosotros esperamos que se cumpla el compromiso de este Gobierno para sacar adelante una ley de permisología que permita reducir en parte importante la burocracia que está matando a nuestra economía.

-Algunos de los proyectos ya están en el Congreso.

-Algunos sí, pero la gran mayoría no; y nosotros esperamos que el compromiso del presidente Boris de acelerar este tema sea a la brevedad posible. Para eso me imagino que el Presidente tendrá que prescindir, en muchas ocasiones, de parte de su electorado más duro, principalmente del Partido Comunista o sectores más duros del Frente Amplio, porque necesitamos que la economía se vuelva a activar. Si aquí no hay un empuje y convicción desde La Moneda, este proyecto de ley de permisología, probablemente va a terminar, como muchos otros, entrampado en el Parlamento. Pero evidentemente va a contar con nuestros votos.

-¿Cómo se entiende que sean tan críticos a lo que han llamado las volteretas del Presidente, pero le pidan constantemente que cambie su mirada en algunas materias, con el fin de llegar a acuerdos?

-Yo he señalado expresamente que de las cosas que uno puede rescatar de este Gobierno son las volteretas del presidente Boric, donde en todas esas ocasiones se ha alejado de la mano del Partido Comunista y ha tendido puentes en la búsqueda de acuerdos. Uno hubiese esperado un presidente que desde el día uno llegara con esa lógica y que diera un camino razonable para el país, pero dado que llegó con una propuesta refundacional, hoy día valoramos que muchas veces estas volteretas signifiquen hablarle al sentido común. Lo que pasa es que, a grandes rasgos, para un país no es bueno tener un presidente que esté constantemente cambiando de postura. Yo valoro algunas de las volteretas y de las que me hacen más sentido es la voltereta que se ha dado el Presidente en materia de seguridad ciudadana y pedimos que se siga agilizando esta agenda con el proyecto de inteligencia.

Ley Corta de Isapres: “Aportar en solidaridad”

-Ahora que asume la jefatura de la bancada, ¿cómo se van a relacionar con el Gobierno, en qué les gustaría avanzar?

-Además del proyecto de inteligencia, nos gustaría avanzar en el proyecto de permisologia que permita de verdad destrabar y desburocratizar cientos o miles de proyectos que hoy día están estancados por la burocracia. Esperamos también tener señales concretas y trabajar juntos en cómo enfrentar la migración ilegal. Tenemos las fronteras sumamente permeables y si trabajamos en conjunto vamos a poder avanzar. Y en materia de seguridad ciudadana esperamos cómo modificar el proyecto de uso de la fuerza (RUF) para dar certeza a las policías de que cuando actúen apegados a la norma van a tener la protección del Estado. Estos temas para nosotros urgentes, acompañados obviamente de temas de mejoramiento en la gestión, como por ejemplo en la reconstrucción producto de los incendios en Valparaíso o la ayuda a los agricultores de la Región del Maule.

-¿Qué esperan de la Ley Corta de salud?

-Esperamos que se ponga en el centro a las personas y que no tengamos un verdadero cataclismo en el sector salud. Para eso, esperamos se pueda avanzar en algo similar a lo aprobado en el Senado; que permite no solamente darle viabilidad a las cerca de 3 millones de personas que hoy día están en el sistema privado. Si cae el sistema de salud, no van a ser solamente las persona que están en isapres las que se van a ver perjudicadas, sino que especialmente las personas que hoy día están en listas de espera, que van a ver cómo estas se acrecientan.

-Asumo que están alineados con la solidarización o mutualización de la deuda y ¿cómo van a enfrentar la tramitación? Porque no sólo la izquierda o el PC se oponen a ello, sino también otros sectores como los no alineados, la DC entre ellos.

-A ver… esperamos que la solarización, porque para mí esa es la palabra correcta, sea el mecanismo que permita evitar la caída del sistema de salud en Chile. Y para eso esperaría que desde el Gobierno que se haga todo lo posible para alcanzar una solución que signifique la viabilidad del sistema en los próximos años. No sacamos nada con sacar una ley para que el sistema en dos años más termine por caer. Uno esperaría que lo que se despache de la Cámara sea algo similar a lo que salió del Senado, para darle certeza no sólo al afiliado a las isapres, sino que a todos quienes necesitamos que el sistema de salud funcione en nuestro país.

-Es bien interesante lo que ha dicho y me surge la duda, ¿por qué ustedes respaldan la solidarizaron de la deuda de las isapres, que en resumen significa que los afiliados la pagan, pero se niegan de plano a hacer solidaridad en las pensiones con el 6% adicional, cuál es la diferencia?

-Son hechos completamente distintos. En el caso de las pensiones, lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que avanzar en solidaridad a través de la PGU y que con el aporte de las personas se puedan mejorar las pensiones individuales; para así, entre el esfuerzo público y el privado, mejorar las pensiones de nuestro país. Lo que nosotros estamos diciendo ahora es que aquí hay un fallo de la Corte Suprema que obliga a establecer una fórmula de pago de las isapres a las personas. La pregunta es cómo se calcula esa deuda y lo que nosotros creemos es que así como hay usuarios que pagaban de más, había otros que pagaban de menos. Entonces, en ese margen podemos aportar en solidaridad para tener un sistema que no termine por destruirse.

-¿Tiene alguna autocrítica respecto de la forma como han hecho oposición estos dos años?

- Nosotros vamos a hacer una oposición dura a este Gobierno. Pero, al mismo tiempo, entendemos que hay proyectos en que tenemos acuerdo, como los proyectos en materia de seguridad, combate al narcotráfico, al crimen organizado; esperamos tener acuerdos y consensos en el proyecto de ley de permisología, para disminuir el crecimiento brutal que ha tenido la burocracia en nuestro país y que termina con muchos proyectos de inversión; o en materia de migración en que podamos llegar a acuerdo, van a contar con nuestros votos. Nosotros hemos sido una oposición que le ha dado todos los votos al Gobierno en la agenda de seguridad. Si hubiésemos sido una oposición, como fueron ellos con nosotros, no habría ningún proyecto en materia de seguridad despachado. Y si son proyectos que mejoran la persecución del delito y protegen a las policías, van a seguir contando con nosotros. Entonces, vamos a hacer una oposición dura, sí, pero también una oposición que entienda que en temas donde hay acuerdos y son fundamentales para el país, los vamos a sacar adelante todas maneras.

Pensiones: “El Gobierno está siendo extremadamente tironeado”

-En ese contexto, da la impresión que las diferencias están en los temas sociales.

-O sea, creo que es urgente que podamos llegar a un acuerdo para salvar el sistema de salud; creo que efectivamente tenemos diferencias en cómo sacar adelante el proyecto de pensiones. Eso es evidente. Y no sólo desde nuestro sector, sino que la forma en la que fue despachado de la Cámara así lo demuestra, donde se aprobó el título y prácticamente se cayó la indicación del Gobierno. Y eso pasa porque el Gobierno está siendo extremadamente tironeado por sectores de izquierda que le impiden alcanzar acuerdos razonables. Nosotros esperamos que con el Gobierno podamos avanzar en este tema; por ejemplo, en que los recursos vayan a una cuenta individual y buscar los mecanismos necesarios para financiar incluso un alza de la PGU, sobre todo de los quintiles más bajos de nuestro país.

-En el escenario de buscar acuerdos, ¿existe alguna posibilidad de ceder en que no todo el 6% adicional vaya a la cuenta individual, aunque sea un punto?

-Nosotros creemos que los recursos de los trabajadores deben ir a la cuenta a los trabajadores. Esa es la respuesta. O sea, creemos que este es un proyecto completamente distinto al del gobierno anterior, donde no existía la PGU que cambia el escenario de las pensiones en nuestro país. Ahora hay que pensar también en las pensiones del mediano y largo plazo y en el envejecimiento de la población; en la disminución que se proyecta de la fuerza de trabajo. Tenemos que entender que hay que pensar en el corto plazo, para eso estamos disponibles a ver un mecanismo de mejore la PGU; pero también en el mediano y largo plazo y mientras el mundo está recorriendo su camino a las cuentas individuales, no tiene mucho sentido que Chile retroceda hacia sistemas de reparto.

-¿Cuál es su postura respecto del pacto fiscal?, porque lo que se ve desde fuera es que pese a que su sector siempre dijo estar disponible para eliminar exenciones y terminar con la evasión, no está siendo tan fácil alcanzar acuerdos.

-Primero, creo que fue un error del ministro Marcel salir a anunciar el alza de impuestos para las personas que ganan desde $ 3.200.000 sin haberlo conversado previamente. Segundo, nosotros hemos estado siempre disponibles para avanzar en materia de evasión tributaria. Eso es evidente, pero cada vez que uno habla de pacto tributario con el Gobierno o de reforma tributaria, uno escucha alza del impuesto y nunca escucha respecto de cómo avanzar en el mejor uso de los recursos públicos. Entonces, así como el Gobierno habla de subir impuestos, cuestión que obviamente no estoy de acuerdo, me gustaría que también se pudiera hablar sobre cómo utilizamos mejor los recursos que tiene el Estado.