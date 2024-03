Parlamentarios valoran que el TC admitiera a trámite el requerimiento en contra de mutualización de deuda de las Isapres

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el requerimiento presentado por un grupo transversal del oficialismo, luego que la oposición aprobara la indicación que permite la mutualización de la deuda de las isapres. Mientras que el proyecto de Ley Corta de Salud se encuentra en su segundo trámite en la Cámara Baja, los senadores patrocinantes valoraron que su presentación sea analizada por el tribunal.

La resolución del TC generó optimismo entre los parlamentarios del oficialismo que esperan que, cuando corresponda, el organismo se pronuncie favorablemenbte sobre el fondo del requerimiento y en contra de la mutualizacipon de la deuda de las isapres.

Tras conocer la noticia, el presidente de la Comisión de Salud del Senado y uno de los patrocinantes del requerimiento, el socialista Juan Luis Castro, señaló que con su admisión a trámite unánime por parte del TC, le da la expectativa de que “podamos tener una sentencia firme que termine con la mutualización, no en el debate, sino en el proceso constitucional que allí se está zanjando”.

De esta manera, a juicio de Castro, la mutualización se caería del proyecto, ya que tampoco la patrocina el Gobierno, y se terminaría con la posibilidad de un “perdonazo” a las isapres.

Mientras que para el también socialista Gastón Saaverdra es facultad del Gobierno presentar al Congreso iniciativas legales que tengan que ver con seguridad social, como a su juicio es el caso, por lo que “no puede permanecer impávido, porque se sentaría un pésimo precedente”.

Por su parte, el senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez, manifestó que “estamos muy contentos porque hemos dado un primer paso, pero un gran avance para derribar esta vergonzosa colusión que se produjo en el mes de enero acá en el Senado, donde senadores de derecha se coludieron con las isapres para eliminar gran parte de la deuda de los pagos que deben hacer a sus afiliados”.

“No se van a salir con la suya”

Desde la Democracia Cristiana (DC), el senador Iván Flores aseveró que “las isapres no se van a salir con la suya”, porque al haberse declarado admisible el requerimiento, es constitucionalmente tramitable la reclamación realizada por los senadores en representación de los ciudadanos, “particularmente aquellos que deberían verse beneficiados con un fallo de la Corte Suprema”.

Flores dio por sentado que a partir de ahora “vamos a empezar a ver desfilar a las isapres, intentando hacer todo tipo de maniobras para que esta admisibilidad que, de manera unánime, ha declarado el Tribunal Constitucional no siga su curso en favor de la ciudadanía”.



Y enfatizó que el fallo del máximo tribunal debe respetarse y que las isapres tienen que devolverle el dinero a la gente. Porque, desde su punto de vista, la mutualización “era torcerle la nariz al fallo y, por cierto, una burla a la ciudadanía”.

Además, estima que esta admisibilidad constituye un “mensaje” al Gobierno y a la Cámara Baja, por cuanto en esta última es donde se está discutiendo actualmente la mutualización.

El senador Alfonso de Urresti (PS), en tanto, instó al Ejecutivo para que haga una propuesta concreta.

También opinó la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, instancia donde se discute el proyecto actualmente, quien aclaró que "no estábamos dependiendo de eso en las decisiones ni en la tramitación que estamos llevando adelante” y recalcó que la convicción de los diputados oficialistas es que la “mutualización lo que hace es vulnerar el fallo de la Corte Suprema”.

Oposición: Celis versus Chahuán

Desde la vereda de la oposición, el senador de Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán fue uno de los promotores y patrocinantes de la indicación que mutualiza la deuda de las isapres, que se aprobó con los votos opositores. Tras conocer la decisión del TC, el parlamentario indicó que si bien es importante que funcione la institucionalidad, “tenemos plena convicción de que lo resuelto por el Senado no solamente se apega a nuestro marco legal y constitucional, sino que además responde a la propuesta que hizo el comité de expertos que promovimos en nuestra calidad de presidentes de la Comisión de Salud del Senado, tanto yo, como el senador Juan Luis Castro”.

Mientras que los dichos del diputado de RN Andrés Celis, integrante de la Comisión de Salud, generaron sorpresa al declarar en contra de lo realizado por su sector en el Senado. “Si yo hubiese sido miembro del Tribunal Constitucional, también hubiese votado a favor. Creo que no cabe duda que es una materia de seguridad social. Por tanto, la indicación del senador Gahona era claramente inconstitucional. Y en eso yo no me pierdo”, dijo al referirse al senador de la UDI Sergio Gahona, patrocinante de la indicación junto con Chahuán.

Para Celis “tratar de ganar por una mayoría circunstancial no es la forma”, sino que –a su juicio- hay otras maneras de “compensar el tema de los riesgos, que es el elemento esencial que implica el tema de la deuda que hoy en día tienen las isapres”.