Balaceras: La Moneda anuncia refuerzo a control migratorio y descarta Estado de Sitio en la RM

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En La Moneda se realizó una reunión de emergencia encabezada por la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, para analizar la ola de violencia y homicidios registrada en los últimos días, en que fallecieron producto de balaceras 15 personas en distintos hechos, incluidos cuatro menores de edad.

Al término del encuentro, que reunió a los máximos representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, la vicepresidenta Tohá dio a conocer una serie de medidas para reforzar los controles migratorios en la Región Metropolita, junto con un aumento de la dotación policial de 500 carabineros en la capital.

Pero fue el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, quien descartó el pedido del senador PS José Miguel Insulza, quien planteó la necesidad de decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana debido a la escalada de violencia.

"El Estado de Sitio no fue materia de conversación en la reunión. Se ha planteado en múltiples oportunidades una medida de esta naturaleza, eso no fue motivo de la reunión, pero como lo he dicho en otras oportunidades, el Gobierno no descarta ninguna herramienta constitucional con las que cuenta, pero hoy día hemos acordado las que estamos informando”, señaló Monsalve.

Las medidas

Tohá detalló que “hemos definido líneas de acción ante hechos de violencia que son de gran preocupación, extremadamente graves con despliegue de armamento como lo sucedido en Quilicura y en Lampa. Por todo esto hay que hacer un esfuerzo adicional en las estrategias” del combate al crimen organizado.

En la Región Metropolita, dijo que “vamos a constituir una fuerza de tarea de ambas policías con la Fiscalía para acordar estrategias conjuntas, para que la inteligencia de las distintas instituciones se ocupen de manera coordinada, anticiparnos, reforzar territorios y estar en lugares donde haya presencia de organizaciones criminales”.

Se van a reforzar las dotaciones de Carabineros y PDI, para redistribuir a los policías a combate e investigación de delitos violentos y bandas con gran poder de fuego. Junto con eso se va a reordenar la actividad de comisarías y cuarteles para poner a disposición más personal a territorios en la Metropolitana.

En el caso de la PDI, el refuerzo fundamental estará por el lado de mejorar las capacidades y control del armamento en las calles, refuerzo en las fronteras y fiscalización de armas.

También se va a ampliar el trabajo de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que tiene más de 250 profesionales, con un foco puesto en homicidios de máxima gravedad, reforzar y ampliar su ámbito que va a permitir investigación de bandas y homicidios.

Monsalve señaló que en el caso de la balacera en Lampa, que dejó cinco muertos, indicó que entre fallecidos y detenidos “hasta ahora siete son venezolanos y un dominicano. Esto vuelve a poner el foco en control migratorio efectivo y se va a potenciar el control por personal de la PDI en la Región Metropolitana”.