Caso licencias médicas: informe de Contraloría incluiría permisos a funcionarios con pre y postnatal

El pasado 26 de mayo, sólo unos días después de que la Contraloría General de la República diera a conocer que más de 25 mil funcionarios públicos mal utilizaron licencias médicas para viajar fuera del país, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó la circular N° 3863, en la que abordó el reposo y la restricción de movilidad cuando se trata de personas con licencias médicas de pre y postnatal.

¿Qué dijo el servicio? En primer lugar, reiteró que estas licencias tienen por objeto proteger la maternidad, el cuidado del recién nacido y la recuperación de la madre, “por lo que no debe ser asimilado a una licencia médica común”. Lo anterior, para la Suseso, es debido a que “su propósito es brindar protección a la madre y al hijo, y no impone, en la generalidad de los casos, un reposo absoluto domiciliario”.

Así en la circular -que fue enviada a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), Isapres, Subsecretaría de Salud Pública, Dirección del Trabajo, Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y otras entidades- la Suseso reiteró que no corresponde aplicar la causal de incumplimiento de reposo respecto de las licencias médicas de pre y post natal, por tratarse de un descanso derivado del embarazo, y no de una enfermedad.

“Ello implica que, tratándose de estas licencias médicas, se permite el desplazamiento, por lo que no pueden ser rechazadas si la persona no se encuentra en el domicilio o si viaja dentro o fuera del territorio nacional”, agregó el organismo fiscalizador.

“Claramente esto se cruza con los cuidados y los controles médicos, porque hay médicos que no recomiendan viajar, pero per se no es una licencia que impida moverse, porque no hay una enfermedad asociada”, agrega Soledad Ramínez, exsuperintendenta de Seguridad Social.

Cuando sí hay restricción

Caso contrario es lo que ocurre cuando hay una licencia por patologías del embarazo o por enfermedad grave de niño menor de un año, ya que estas licencias sí impiden los desplazamientos.

“En esos escenarios sí se impide la salida del país. Esta prohibición es desde la perspectiva de fiscalización de parte de la Suseso o del organismo correspondiente, ya sea la Compin o la Isapre, sobre la pertinencia de la licencia médica”, explica Lilia Jerez, exdirectora del Trabajo.

Con todo, para Jerez, la utilización de las licencias por enfermedad grave de un niño menor de un año esconden otra problemática: “Se habla y se sabe, pero no hay certeza, de que hay casos en que los niños no están enfermos y lo que están haciendo estas mujeres es ir extendiendo el período de descanso para poder mantenerse con el cuidado del niño, sea por algún motivo personal o también por algún motivo de necesidad, porque por ejemplo no tiene acceso a la sala cuna”, comentó Jérez, e insistió en que pese a eso “esas licencias impiden moverse”.

Casos en el listado de Contraloría

La Contraloría General de la República fue consultada respecto a si el informe que dieron a conocer hace unos días incluye casos de funcionarias estatales con licencia de pre y postnatal, y confirmaron que efectivamente habría casos, pero que no cuentan con el detalle, ya que el objetivo del Consolidado de Información Circularizada (CIC) no era analizar el motivo de la licencia.