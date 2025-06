CPC se desmarca de polémica con Boric y continúa despliegue internacional para fortalecer los lazos comerciales

Cuando Susana Jiménez asumió la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en diciembre, más de un dirigente empresarial la calificó como una mujer “trabajólica”, con experiencia y energía. A casi seis meses de ello, la dirigenta ha hecho carne de dicha descripción, desplegando una intensa agenda que, desde el 25 de mayo, la tiene viajando con el fin de fortalecer lazos comerciales entre Chile, España y Asia, y, a la vez, potenciar el diálogo con organismos internacionales, como la OCDE.

Como parte de una gira organizada por la CPC, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y el Consejo Empresarial Chile-España, Jiménez tuvo una primera parada en la nación hispana como parte de una delegación de 80 empresarios.

Ahí participó de un foro empresarial, visitas a compañías y reuniones con instituciones como el Banco de España, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno Vasco, la agencia de atracción de inversiones Invest in Madrid, entre otras. La idea, además de fortalecer la relación bilateral, es replicar lo que se está haciendo allá para atraer inversiones.

-¿Alguna experiencia que le llamara particularmente la atención en España?

- Sí, nos reunimos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también con Invest Madrid, y tienen todo un aparataje para atraer capitales e inversiones. Pudimos escuchar la exposición de Invest Madrid, y ahí decían que el sello de ellos era eficiencia de gasto, menos burocracia, bajar impuestos, tener criterios muy claros en la aprobación de proyectos, certeza jurídica. Palabras que solemos escuchar en Chile, pero es muy distinto cuando ves a un Estado y a las autoridades regionales con una tarea y un objetivo tan claro (...).

- ¿Y cuál es la mirada que ellos tienen de Chile?

- Chile es reconocido por el potencial que tiene, por sus recursos naturales y por sus instituciones. El país sigue siendo un faro importante a nivel regional y a nivel de países en vías de desarrollo. Pero también es cierto que existe una opinión de que hay dificultad para sacar adelante proyectos de inversión, es algo que todos también reconocen. Entonces, sigue habiendo interés por llegar a Chile y por invertir acá, pero también hay un reconocimiento de que las cosas se han ido poniendo sostenidamente más difíciles.

España, Francia y Japón son parte de la agenda de la presidenta de la CPC.

“Incertidumbre”, la palabra más repetida

Luego de España, Jiménez se trasladó hasta París para participar en la 17° International Economic Forum on Latin America and the Caribbean y en la Reunión Anual Ministerial de la OCDE, que se realizó el 2 y 3 de junio, y que contó con la participación del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Allí, la dirigenta se reunió con Mathias Cormann, secreterio general de la OCDE; Hernán Frigolett, representante de Chile ante la OCDE; Alvaro Santos Pereira, economista jefe OCDE; Claudia Vargas, jefa de la división Tributaria de la OCDE; Ana Novik, jefa de la división Inversión OCDE.

- ¿La situación en torno a Estados Unidos y sus medidas, como los aranceles y las restricciones a los estudiantes, eran tema entre los participantes del evento?

- La palabra más repetida probablemente fue incertidumbre. La gran preocupación era no saber qué va a pasar, porque ha habido anuncios, retrocesos en decisiones tomadas, avances en otros. En esta reunión ministerial anual de la OCDE, de hecho, lo dijo el secretario general, las delegaciones eran muy grandes. Países como Australia, que normalmente iba con una delegación de 10 personas, ahora fueron con 25. Eso da cuenta de que hay mucha preocupación por estrechar vínculos comerciales, que está la necesidad de diversificación, de vinculación con otras economías, es algo que está muy presente en el ambiente internacional.

Recientemente Jiménez se trasladó a Japón, en donde dentro de los próximos días visitará, junto a una importante delegación empresarial, la Expo Osaka. “El mercado asiático es un tremendo mercado para Chile, no solo China. Hay oportunidades de aumentar nuestro intercambio comercial (...) Lo que esperamos es mostrar un país serio, un país donde hay oportunidades, donde hay una institucionalidad no solo pública, sino que también a nivel de sector privado, a nivel gremial, con una estructura favorable, positiva, muy pro negocios”, dijo.

Respuesta a Boric

- El Presidente Gabriel Boric no se tomó bien las críticas del sector empresarial a su discurso de la Cuenta Pública. “No estoy acá para dejar contento a los grandes empresarios”, dijo. ¿Cómo lo recibe?

- Es difícil entender bien qué quiere decir, porque ¿qué es dejar contento a los empresarios? Si dejar contento a los empresarios es generar certeza jurídica, predictibilidad en las decisiones, ambiente de negocio, clima para hacer inversiones; y eso redunda evidentemente en más empleos, en más generación de riqueza para el país y recaudación para el Fisco, me cuesta entender que no se quiera dejar contento al mundo que representan las empresas.

Si las empresas finalmente somos todos, los accionistas, los ejecutivos, los colaboradores, los proveedores, toda la cadena de valor. Me cuesta interpretar la frase porque lo que deja contento a los empresarios es que haya un ambiente propicio para hacer empresa, para hacer negocio y para desarrollar inversiones, y tengo la convicción de que eso genera bienestar en las personas. Entonces me cuesta mucho reaccionar a esa frase porque creo que entendemos cosas distintas.