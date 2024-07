La CPC consolidará las propuestas de los privados para abordar la crisis de seguridad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La crisis de seguridad que vive el país fue uno de los temas centrales del comité ejecutivo de hoy de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Según explicó el presidente de la multigremial, Ricardo Mewes, la entidad recopilará las propuestas que han elaborado los gremios en un solo texto, para agrupar las fórmulas del sector privado para hacer frente a la crisis de seguridad que vive el país.

De esta forma, se juntarán las propuestas que han entregado tanto la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y las propuestas que entregó hace un tiempo atrás la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

“La Asociación de Bancos (Abif) también tiene propuestas en materia de los hackeos, el fraude bancario”, dijo Mewes, agregando que la apuesta es identificar los temas en los que hay consenso al interior del mundo privado, para plantear una propuesta transversal, y lo que sea más particular sea abordado para la rama empresarial correspondiente. La idea es tener listo el documento entre los próximo 10 a 15 días.

En esa línea, el dirigente gremial también aseguró que los problemas de seguridad se han transformado en un factor que los inversionistas evalúan a la hora de evaluar proyectos de inversión.

“Acá sin duda que se mira. Normalmente cuando uno ve dónde invierte, uno hace una matriz de riesgo y parte de los riesgos que uno considera está el tema de seguridad y, por lo tanto, al final del día eso genera una evaluación y un porcentaje de evaluación de cada país, donde uno puede generar una inversión o no, y en función de eso uno toma decisiones”, dijo el dirigente gremial.

Con respecto a la situación de Chile, el empresario aseguró que el riesgo país en materia de seguridad “ha ido creciendo y eso significa que la evaluación de ese riesgo sí ha aumentado en materia de la decisión de inversiones. Estoy convencido de que es algo que efectivamente se está evaluando por los inversionistas extranjeros y de hecho a nosotros nos han preguntado algunos inversionistas qué está pasando hoy día en nuestro país. Me tocó estar hace un par de semanas en España y nos preguntaban qué es lo que está pasando en materia de seguridad aquí en Chile”, aseguró.

Por estos motivos, Mewes enfatizó que es crucial que avancen algunas iniciativas legislativas relacionadas al combate a la delincuencia.

“Es muy importante y en particular que se avance en un par de proyectos, entre ellos el de sistema de inteligencia nacional, porque incluye mecanismos que permiten ir a buscar a quienes son los cabecillas de las organizaciones criminales que están en Chile”, dijo, agregando que también es crucial fortalecer los controles fronterizos.

Secreto bancario y viaje presidencial

Tras el tradicional comité ejecutivo, el dirigente gremial también fue consultado respecto a la insistencia que ha mostrado el Gobierno de avanzar en la flexibilización del levantamiento del secreto bancario, un tema respecto al cual Mewes volvió a insistir en que como sector privado no están de acuerdo.

“Nosotros no lo vemos necesario. Aquí hay datos duros. Por ejemplo, la UAF ha solicitado en promedio cuatro o cinco veces al año el levantamiento del secreto bancario, y eso lo hace a través de la Corte de Apelaciones, y no se demora más de 48 horas en obtener el levantamiento del secreto bancario. Entonces es rápido, es eficiente, y la UAF cumple con su objetivo. La CMF tiene que tener la anuencia de tres consejeros para que vaya también un juez que levante el secreto. Eso también es muy rápido, y creo que en los últimos tres años eso ha sucedido creo que cuatro veces, si no me equivoco. Entonces uno se pregunta ¿qué es lo que hay detrás de eso? Cuando los hechos demuestran que han sido pocas las veces que se ha requerido levantar el secreto bancario”, sostuvo Mewes.

El dirigente gremial no se quedó allí, y agregó que actualmente la banca tiene la obligación de informar cuando hay cuentas corrientes sobre 1.500 UF. “Por otro lado, el mismo Servicio de Impuestos Internos tiene acceso a la carpeta tributaria de todos los contribuyentes. Entonces tiene, para mi gusto, una cantidad de información muy grande que incluso yo me hago la pregunta si tiene la capacidad para analizar toda esa información”, dijo.

Mewes también fue consultado respecto a su participación en la gira que el mandatario Gabriel Boric realizará en Emiratos Árabes Unidos.

“De la gira yo espero que efectivamente podamos conversar con el mundo empresarial de Emiratos Árabes. Sabemos que ellos están viendo opciones de inversión en Chile, particularmente en electromovilidad, en puertos, que sabemos la importancia que para Chile tiene el contar con puertos ojalá a gran escala, eficientes y a lo largo de todo el país, porque eso es lo que mueve la economía nacional”, comenzó señalando el dirigente.

Con respecto a la relación con el propio mandatario y los ministro que lo acompañan, Mewes insistió en que existe una relación “fluida”.

“Lo he dicho varias veces, no es un tema. Yo me relaciono permanentemente con los ministros de acuerdo a los temas que estamos mirando. Así que eso va a seguir siendo así, no tengo ningún inconveniente. El viaje es bastante largo, así que probablemente más de alguna conversación va haber con el Presidente”, dijo.