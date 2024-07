Los millonarios fondos de Emiratos Árabes que Marcel espera conquistar para atraer inversiones a Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, acompañará al Presidente Gabriel Boric a la gira por Emiratos Árabes Unidos (EAU) que se desarrollará la próxima semana en Abu Dabi y Dubai.

En la instancia, el jefe de las finanzas públicas tendrá como objetivo principal conquistar la atención de alguno de los seis principales fondos de inversión emiratíes para que desarrollen negocios en Chile.

El viaje es estratégico en lo económico y comercial y por eso también participarán empresarios, como los timoneles de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, y de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en busca de dar un paso adelante en la relación comercial. Esto, considerando que a nivel global EAU es nuestro socio comercial número 47, representando un 0,1% del intercambio en 2023, siendo el segundo socio comercial en Medio Oriente después de Arabia Saudita.

Por eso la misión de Marcel es fundamental, ya que Emiratos Árabes registra hoy inversiones en Chile en logística portuaria, el sector inmobiliario, concesiones e infraestructura. Pero para diversificar y ampliar estas inversiones, el ministro se va a reunir con los encargados de administrar estos fondos en EAU.

En 2023, el intercambio comercial entre Chile y EAU fue de US$ 259 millones. Desde 2018 a la fecha, el intercambio con ese país ha crecido a una tasa promedio anual de 5,9%. Las exportaciones pasaron desde los US$ 153 millones en 2018 a los US$ 185 millones en 2023, mientras que las importaciones se expandieron desde US$ 53 millones a US$ 74 millones.

Los seis fondos

- El fondo Abu Dhabi Investment Authority tiene un tamaño de US$ 933 mil millones y data de 1976. En su portafolio hay acciones, renta fija e inversiones alternativas, como capital privado, infraestructura, inmobiliario y hedge funds, por mencionar algunos ejemplos. Este fondo no invierte en los Emiratos Árabes, ha definido rangos objetivos para su exposición regional que se distribuye de la siguiente forma: en América del Norte, con una inversión de entre 45% y 60%; en Europa, entre 15% y 30%; en Asia con una inversión entre 5% y 10%; y finalmente en mercados emergentes con otro 10% a 20%.

En Chile, este fondo adquirió el 80% del proyecto Territoria Apoquindo, tras fusionarse con la firma, en enero de 2016. En octubre de ese año compró el 20% de las autopistas de Abertis en el país, una operación que se cerró en US$ 526 millones.

- El fondo Investment Corporation of Dubai (ICD) tiene un tamaño de US$ 320 mil millones y opera desde 2006. En su portafolio un 68% está destinado al sector bancario y financiero, 17% a transporte y servicios relacionados, 4% a petróleo y gas, y el restante 11% a otros (inmobiliario, construcción, hospitalidad y ocio, ventas minoristas, industrial, etc.). Sus inversiones se distribuyen en 7 países de Norteamérica, 5 de Sudamérica, 26 de Europa, 19 de África, 26 de Asia y 3 de Oceanía. Para concretar sus operaciones, utilizan gestores que invierten en el segmento del mercado medio en Europa y Estados Unidos.

- El fondo Mubadala Investment Company tiene un tamaño de US$ 302 mil millones y data de 2017. Su portafolio se distribuye en 38% inversiones privadas, 25% públicas, 5% crédito, 16% de inmobiliaria e infraestructura, y 16% en alternativos. Su exposición regional está en América del Norte con 41%; Europa con 16%; Emiratos Árabes con 22%, Asia Pacífico con 12%, América Latina con 2%; y en otros países con 7%. Está enfocado en infraestructura digital asociada a servicios de comunicación, transporte de datos, almacenamiento de datos y potencia computacional. También invierten en infraestructura tradicional, como autopistas e inversiones asociadas a transición energética.

- El fondo Abu Dhabi Development al Holding Company (ADQ) tiene un tamaño de US$ 157 mil millones y opera desde 2018. Invierte a nivel global en 132 países en cuatro temas prioritarios como son energía y servicios públicos, alimentos y agricultura, salud y ciencias de la vida, y movilidad y logística. Además, invierte en servicios financieros, turismo, entretención e inmobiliario, y en manufactura sostenible.

- El fondo Emirates Investment Authority (EIA) tiene un tamaño de US$ 87 mil millones y data desde 2007. Dos de las inversiones más notables de la EIA son participaciones importantes en Etisalat y Du, dos de las empresas de telecomunicaciones más sólidas de la región de Medio Oriente y África del Norte. Además, tienen una cartera de inversiones global.

- El fondo Dubai Investment Fund. En diciembre de 2023 se anunció la creación de este fondo que invertirá en acciones, bonos y otros instrumentos en los mercados financieros locales o internacionales. Además, podrá invertir en bienes muebles e inmuebles, administrar fondos, otorgar hipotecas y garantías, además de participar en el negocio de derivados financieros.