Ministra Jara afirma que la reforma de pensiones está casi lista y reitera que no habrá expropiación de fondos

La ministra del Trabajo y nueva integrante del comité político, Jeannette Jara, señaló que la reforma de pensiones que prepara el gobierno está casi lista para ser presentada ante el Congreso y que espera que cuente con el respaldo político necesario para que no sea solo un hito su ingreso al Parlamento.

Jara participó en una conversación vía streaming con la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, en donde abordó diversos temas, como el debate previsional.

Planteó que la reforma de pensiones “se viene trabajando hace meses. Es bien robusta, con foco en mejorar las pensiones de los actuales jubilados y las pensiones futuras, en especial de las mujeres”.

Explicó que la reforma tributaria es fundamental para financiar los cambios previsionales para “mejorar la Pensión Garantizada Universal (PGU), para que sea una pensión universal sin letra chica”.

Jara indicó que en cuanto al pilar contributivo del nuevo sistema, en el que las personas han cotizado hasta antes de la reforma, “va a seguir con el 10%”, el cual hoy es administrado por las AFP. E indicó que “lo dijimos antes y ahora después del plebiscito: aquí no va a haber expropiación, nunca ha existido esa intención”.

Así, destacó que han tenido un diálogo con diversos actores y que ahora esperan que el proyecto se presente, avance y se apruebe “y que no quede solo en un hito su presentación”, como ha sucedido con anteriores proyectos que no alcanzaron entendimiento y no se aprobaron.

La ministra también se refirió a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, señalando que espera que avance "rápido" en el Senado debido a que hay "bastante consenso" en la norma que entrega una gradualidad de cinco años para poner en régimen la reducción de la jornada.