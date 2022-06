Asimet: productividad debe aumentar 12% para pensar en reducir jornada laboral sin efecto en empleo y competitividad

La preocupación por aumentar la productividad de Chile volvió a estar en la palestra, luego de que, en su primera cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric planteara que uno de los objetivos de su gobierno es que la misma vuelva a crecer a una tasa del 1,5% cada año. Pero hay quienes alertan que dicha meta no sería suficiente para contrarrestar ciertos efectos negativos de algunas reformas que impulsa el gobierno, como la la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet).

El presidente del gremio, Dante Arrigoni, se reunió con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para solicitarle que considere la adaptabilidad y gradualidad en la puesta en marcha del proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, asegurando que "no podemos tener la equidad de los países desarrollados sin antes tener la productividad de los países desarrollados”.

El dirigente gremial planteó a la secretaria de Estado que "forzar la reducción de la jornada en un escenario tan complejo como el actual podría afectar gravemente la competitividad y el empleo, incluso generar una disminución de los salarios", según un comunicado difundido por la entidad. Y advirtió que "para que la medida no tenga impacto en la competitividad y el empleo deberíamos aumentar nuestra productividad a un 12%", una meta ampliamente por sobre el 1,5% que fijó el mandatario. "Entonces los números no dan, claramente, no nos alcanza”, sostuvo el representante de la industria.

En el encuentro, el gremio le presentó a la ministra la estrategia industrial elaborada para potenciar al sector manufacturero como plataforma de la reactivación económica, destacando entre las medidas propuestas el cumplimiento de exigencias laborales en los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados entre Chile y otros países.

De acuerdo a Arrigoni, "medidas como la reducción de la jornada y el aumento del salario mínimo generan pérdidas de competitividad para la industria nacional, que implican competir en desventaja respecto a productos industriales de otros países". Por el contrario, señaló que "existe un espacio importante para aumentar el cumplimiento de exigencias laborales en los TLC firmados entre Chile y otros países”.

En línea con lo anterior, el titular del gremio detalló que al armonizar las exigencias regulatorias, se estaría exigiendo a los competidores que cumplan los mismos estándares que se les solicitan a los productos nacionales, lo que mitigaría potenciales efectos negativos en la producción y el empleo del país, explicó.

Incentivar la capacitación de trabajadores para que tengan la posibilidad de implementar la tecnología inherente a la Industria 4.0, y duplicar los umbrales de venta de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme) para que más trabajadores adquieran los beneficios a los que pueden acceder esas empresas, fueron otras de las medidas que presentó la entidad a la titular de Trabajo.