Boric destaca baja de tasas del Banco Central y reporte de The Economist: “Son buenas noticias, pero no nos podemos conformar”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Presidente de la República, Gabriel Boric, valoró el informe del medio económico británico The Economist, que destacó el desempeño económico de Chile en 2023. El mandatario también se refirió a la baja de tasas de interés decretada anoche por el Banco Central.

En medio de una actividad en el inicio de las obras del teleférico a Huechuraba, el jefe de Estado sostuvo que “The Economist sitúa a Chile como la mejor economía de Sudamérica y la séptima en países OCDE. Esto nos preguntan si es una buena noticia, por supuesto que es una buena noticia que nos reconozcan por la disciplina fiscal, porque la disciplina fiscal y la responsabilidad a la hora de pensar en el largo plazo del país nos ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas”.

Y se preguntó “¿pero es suficiente? No. Las cifras macro que hemos tenido, con la baja de tasas de 75 puntos del Banco Central también es una buena señal de reactivación para la economía, pero sabemos que no nos podemos conformar con los grandes promedios, tenemos que ver cómo llegar a las familias. Estas noticias son positivas, pero debemos traducirlas en mejoras concretas”.

Reforma de pensiones

El mandatario también se refirió a la reforma de pensiones, donde el Ejecutivo estableció una nueva distribución del 6% de cotización adicional, destinando una parte a financiar la sala cuna universal, lo que ha despertado críticas de la oposición.

"Una de las grandes lecciones que dejan los dos plebiscitos es que Chile quiere soluciones ya, no quiere que una visión de un sector se imponga sobre otra”, destacó.

Asimismo, agregó que en materia de pensiones "ha llegado el momento de poner manos a la obra. Llevamos diez años estancados. Hago un llamado, no emplazamiento o apuntar con el dedo: el pueblo de Chile nos pide llegar a acuerdos”.