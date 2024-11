Chilenos están satisfechos con su vida pese a reconocer más inseguridad económica y del entorno

A la hora de las reflexiones, el exministro de Desarrollo Social de la segunda administración Piñera, Alfredo Moreno, valoró la medición de la soledad, destacando que hay países que han creado ministerios enfocados en el tema y que el mayor efecto se da entre mujeres, tal cual ocurre con inseguridad económica y del entorno y salud mental. En este contexto, enfatizó la importancia de construir ciudades más amables, con posibilidades de vivir más cerca del trabajo.Lo primero, expresó, es tener un buen diagnóstico. “Discrepo que el modelo de desarrollo haya fracasado, hemos mejorado en ingresos, el progreso de Chile comparado con Argentina, con Perú y Colombia, fue efectivo y absolutamente real; el problema es que hoy tenemos otro tipo de dificultades”, afirmó.A su juicio, “la vivienda es crucial”, aunque hoy no aparece como una aspiración de los jóvenes. “No es que no quieran tener una, es que no tienen ninguna posibilidad, son incomprables”. La solución indicó que es autorizar nuevas áreas para edificar: “Así se bajaría el precio de la vivienda, porque si no regulamos bien la ciudad, la ciudad destruye la vida de los ciudadanos”.