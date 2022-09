Gobierno presenta plan para contener caída de la inversión en 2023 y sector privado pide más medidas

El panorama para la inversión este año y el próximo no es nada alentador: el Banco Central espera una caída de 3,3% este año, y una de 4,7% el próximo, según el Informe de Política Monetaria (IPoM) que actualizó la semana pasada. Pero el gobierno apunta a contener la contracción de 2023 con su agenda pro inversión presentada este lunes, la que busca “revitalizar” la inversión en Chile e impulsarla en “al menos” cinco puntos porcentuales durante el próximo año.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aclaró que “las decisiones de inversión toman tiempo”, por lo que de las 28 medidas que considera la agenda, gran parte mostrarán su efecto el próximo año y en 2024. “Lo que esperamos es justamente evitar una caída de la inversión durante el próximo año”, acotó.

El plan, que se pondrá en marcha este mes, implica un gasto de US$ 1.500 millones para las inversiones que se ejecuten durante 2023. También permitiría crear entre 50 mil y 70 mil puestos de trabajo. O sea, que el empleo generado crezca entre 0,5% y 0,8%.

Del total de acciones, siete son aspectos tributarios que se traducirían en indicaciones a la reforma, y “el grueso” de las otras serían medidas administrativas, precisó el ministro de Economía, Nicolás Grau.

Las acciones

Las medidas se agrupan en seis ejes, siendo uno de ellos el de estímulos tributarios (ver nota relacionada). Otra área son las mejoras para el acceso a financiamiento -tres medidas-, donde se propone una garantía estatal en financiamiento del 10% del pie del crédito hipotecario, y que, ante la eventualidad del no pago del crédito para la compra de la vivienda y que esta deba ser rematada, si lo obtenido con el remate no alcanza para cubrir el saldo insoluto -la parte del crédito hipotecario, incluyendo intereses, que no se ha pagado-, la diferencia es pagada con recursos fiscales.

Otro eje es mejorar la inversión pública, con diez medidas. El gasto base en inversión pública crecerá un 10% para 2023 frente a este año, la inversión pública total acumulará un crecimiento de 30% en 2023 frente a 2021, y se implementarán mejoras en procesos administrativos. También se buscará recuperar obras públicas inconclusas y se coordinará la cartera de inversiones con los gobiernos regionales, entre otras acciones.

La cuarta área es promover la inversión extranjera -con dos acciones de la mano de InvestChile- y la quinta mejorar la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos, con tres medidas. Resalta el fortalecimiento de Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, que -detalló Grau- significa otorgar más recursos y personal para destinar a los servicios que están siendo “críticos” en la demora de proyectos.

El sexto eje son las alianzas público-privadas -cuya importancia recalcaron todas las autoridades presentes, incluido el Presidente Gabriel Boric-, donde se proponen tres acciones, siendo una de ellas la creación de cuatro mesas de trabajo: construcción, energía, transportes y minería. A cada grupo se le asignarán objetivos específicos: transporte deberá acelerar el proceso de electromovilidad, y construcción detener los abandonos de obras.

Gremios piden más

Las autoridades recalcaron que la agenda recoge propuestas de gremios empresariales, particularmente la Sofofa y la CChC. Para darle seguimiento a la implementación de las medidas, se creará un grupo de trabajo público-privado para evaluar el avance y actualizar el curso.

Richard Von Appen, presidente de la Sofofa, reconoció que se incorporan varias de las acciones que proponen, pero planteó que la agenda les parece “insuficiente”. A su juicio, es necesario reforzar algunos aspectos como la seguridad pública, la apertura comercial, inversión estatal para conectividad, entre otros que espera se puedan abordar en la mesa de seguimiento.

El timonel de la CChC, Antonio Errázuriz, reconoció que algunas de las medidas planteadas son “muy importantes para la reactivación del sector y para el apoyo a un déficit de vivienda”, y resaltó que la colaboración público-privada “va a en beneficio de todos los chilenos”.

Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, resaltó que “si al gobierno le va bien al país le va bien”, y destacó que haya una mesa de seguridad entre las acciones. Y, Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, apuntó a la agilización de los permisos para proyectos de inversión: “Es una tarea muy desafiante”, para la cual es clave que los ministerios estén “muy coordinados”.