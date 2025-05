Hacienda anuncia fast track para proyectos de inversión

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ratificó este jueves el anuncio entregado hace un par de semanas: el Ejecutivo prepara un proyecto de ley para impulsar la inversión para este año, con foco en el empuje de algunas iniciativas en etapa más avanzada de tramitación en el sistema de evaluación ambiental.

En el marco de su participación en la Semana de la Construcción, el secretario de Estado explicó que con los ministros de Economía, Nicolás Grau, y de Minería, Aurora Williams, han estado trabajando “en una iniciativa que básicamente consistiría en un fast track para proyectos de inversión que estén suficientemente avanzados en su tramitación o suficientemente significativos en materia de sus dimensiones o su impacto sobre el medio ambiente”.

Marcel señaló que el anuncio se materializará “en los próximos días”.

En su presentación, el ministro revisó además las últimas cifras de crecimiento de la economía chilena.

En este marco, afirmó que Chile se está expandiendo por encima del tendencial: “En estos años en los cuales crecimos 2,6%, o en estos últimos seis meses del orden del 3%, hemos tenido las condiciones crediticias más restrictivas de mucho tiempo (...) En otras palabras, hemos crecido al 2,6% y estamos creciendo más o menos al 3%, a pesar de esas condiciones restrictivas. Y al mismo tiempo, no tenemos señales de desequilibrio, no tenemos señales de presiones inflacionarias del lado de la demanda, no tenemos señales de desequilibrio en nuestra balanza de pagos”.