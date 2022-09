Inversión extranjera en Chile superó US$ 13 mil millones a julio, pero sigue 9% bajo el mismo periodo del año pasado

A pesar de la caída en las proyecciones de crecimiento y la alta inflación, los inversionistas extranjeros continúan eligiendo a Chile. A julio de este año, el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) recibido en el país alcanzó US$ 13.661 millones, según informó en la tarde este jueves el Banco Central.

Esta sería la cifra más alta para el período en la serie histórica 2003-2022 y está 67% por sobre el promedio de US$ 8.179 millones de los últimos cinco años. Además, ya estaría acumulado 90% de todo lo ingresado en 2021.

En un comunicado de InvestChile -la agencia encarga de la promoción de la inversión extranjera-, se indica que el flujo acumulado a julio de este año fue 9% menor a lo registrado en igual período de 2021, cuando se alcanzaron los US$ 14.985 millones.

Esta baja sería circunstancial y estaría explicada por la alta base de comparación del año pasado, ya que en febrero ingresaron inusualmente US$ 5.823 millones, relacionados con operaciones específicas de adquisición.

No obstante, la directora de InvestChile, Karla Flores, valoró las cifras ya que se dan en un contexto de alta incertidumbre en la economía global.

Señaló que desde la agencia están trabajando en “dos instancias con las que queremos seguir alentando la llegada de inversión extranjera de calidad a nuestro país” y que este mes harán una gira de promoción de inversiones en Europa y en diciembre se desarrollará el VI Foro Internacional InvestChile. Todo bajo el foco de proyectos de inversión relacionados con energías limpias y a la mitigación y adaptación al cambio climático, infraestructura tecnológica, y que aporten a la generación de empleos de calidad.

Cabe destacar que al primer semestre de 2022, ya se había informado que el flujo de IED marcaba US$ 10.645 millones. En julio, el flujo alcanzó los US$ 2.144 millones, cifra que está sobre el promedio de US$ 1.161 millones de los últimos doce meses.

A la fecha, el componente más importante del flujo de IED ha sido la reinversión de utilidades, que registraron US$ 5.277 millones. En tanto, las participaciones en el capital alcanzaron un monto de US$5.236 millones y los instrumentos de deuda con US$ 3.147 millones.

