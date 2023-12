Más allá del PIB y la inflación: las otras cifras que prometen convertirse en hitos de la economía chilena en 2024

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A solo días de que se inicie un nuevo año, ya aparecen en el horizonte una serie de cifras que se aprestan a convertirse en un hito. Aquí cinco ejemplos que se suman a los ya comentados resultados que se anticipan para el Producto Interno Bruto (PIB), inflación y tasas de interés, los cuales también tienen su propia historia de cierta normalización.

De hecho, todo indica que la economía local podría eludir una caída para cerrar con un nulo crecimiento y en 2024 se expandiría entre 1,25% y 2,25%, según el Banco Central.

En cuanto a la inflación, el augurio mejora. En noviembre de 2023, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual llegaba a 4,8%, y los pronósticos apuntan a que en 12 meses más bajará a la meta del 3% del ente autónomo.

Sobre política monetaria, 2023 comenzó con una tasa clave en un máximo de 11,25%, y cerró el telón en 8,25%. Para 2024, el mercado prevé un descenso hacia un nivel neutral, delineado en 4%.

El próximo 1 de julio el Ingreso Mínimo Mensual subirá de los actuales $ 460 mil a $ 500 mil para los trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años.

La población del país llegará a los 20 millones

La población del país superará los 20 millones de habitantes el próximo año, según las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre la base del Censo de Población y Vivienda 2017.

Este tipo de insumo el INE lo considera fundamental para la planificación y la toma de decisiones, tanto para el sector público como el privado, dado que permiten anticipar demandas futuras e identificar desafíos que surgen a raíz de los cambios demográficos, presentando un escenario hipotético de lo que sucedería si ocurriesen determinadas circunstancias.

PIB per cápita superará los US$ 30 mil

En medio del repunte de la actividad económica, el PIB per cápita de Chile medido en dólares corrientes a paridad de poder de compra se apresta a superar los US$ 30 mil en 2024, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los pronósticos apuntan a una cifra exacta de US$ 30.911, que se compara con los US$ 29.935 previstos para 2023.

La última visión del personal técnico del FMI considera que el crecimiento trimestral retorne a su ritmo potencial durante el ejercicio venidero, con cifras de crecimiento del PIB real de 1,5 a 2% ese año.

Exportaciones sobre los US$ 100 mil millones

Entre enero y noviembre de este año el intercambio comercial de Chile fue de US$ 165.807 millones, registrando una caída de 10,9% frente a igual período de 2022, de acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

En el caso de las exportaciones, la cifra para los once meses del año correspondió a US$ 86.984 millones, traduciéndose en una contracción del 2,6%.

Según la encuesta de Consensus Forecast se proyecta que los envíos al extranjero alcanzarían los US$ 96.000 millones en total este 2023, una cifra que todavía queda bajo el umbral del año anterior cuando se alcanzaron los US$ 98.548 millones. Sin embargo, la consultora estima que para 2024 se empinaría sobre la barrera de los US$ 100 mil millones.

Deuda del sector público subirá de 40% por primera vez desde 1990

Uno de los hitos que se marcarán el próximo año en materia de finanzas públicas es que el nivel de la deuda bruta del Gobierno Central continuará incrementándose, alcanzando una proporción del Producto Interno Bruto (PIB) no vista desde el retorno a la democracia.

Así, según proyectó la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el Informe de Finanzas Públicas –IFP- de octubre, el stock de acreencias del Gobierno alcanzará un 41,1% del tamaño de la economía en 2024, lo que implica dos décimas por sobre lo que se proyectaba en el reporte anterior, de julio de este año. Este nivel se compara con el 42,9% del Producto que anotó en diciembre de 1990.

Asimismo, la cifra se compara con el 38,2% del Producto con que cerrará la deuda en diciembre de este año, según las mismas estimaciones de Dipres.

La deuda bruta considera solo los niveles de acreencias del Gobierno Central, dejando fuera por ejemplo los saldos de universidades, empresas estatales y municipios.

Salario mínimo alcanzará los $ 500 mil

Durante este 2024 se concretará un anhelo que han demandado durante años diversas organizaciones sociales. Y es que el próximo 1 de julio el Ingreso Mínimo Mensual, también conocido como salario mínimo, subirá de los actuales $ 460 mil a los $ 500 mil para los trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años.

Cifra clave, más al considerar que, de acuerdo a la última Encuesta Suplementaria de Ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas, el 50% de quienes trabajan en el país percibieron ingresos menores o iguales a los $ 502.604 al mes.

El alza salarial antes mencionada fue producto de la negociación que realizó el Gobierno en abril de 2022 con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para definir los incrementos salariales. En el marco de dicha conversación, además, se pactó apoyar a las empresas de menor tamaño con un subsidio para que puedan incrementar los salarios.