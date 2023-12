Mejora en términos de intercambio gracias al cobre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las estimaciones del Banco Central contemplan que el precio del cobre en los próximos dos años se mantendrá en torno a US$ 3,8 la libra, lo que explica gran parte de la corrección al alza de los términos de intercambio. Ello, por cuanto el barril de petróleo se ubicaría por sobre los US$ 70, pero bajo los US$ 80.

A su vez, las exportaciones sólo subirán 1% este año, mientras las importaciones caerán más de 11%.