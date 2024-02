Se redujo el aporte de los ingresos del cobre el año pasado en las arcas del sector público

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los aportes provenientes del cobre se redujeron durante 2023 para volver a niveles prepandemia. Así lo constató el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al último cuarto de 2023 que publicó la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres).

Dicho comportamiento sucedió a que dichas contribuciones “ganaron relevancia” dentro de los ingresos fiscales en 2022 y 2021, “principalmente debido al aumento del precio del metal”. Pero en 2023, aquello cambió y siguió manteniéndose bajo respecto al peso que tuvieron dentro del total de los ingresos entre 2004 y 2012, aseguró un capítulo particular dedicado a lo que significa el metal rojo para la caja de recursos públicos.

Los ingresos que aporta la actividad minera a las arcas fiscales provienen de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y de la tributación de las grandes empresas privadas mineras. “Estos resultan altamente elásticos a las variaciones del precio del cobre, lo cual se extiende a los recursos fiscales”, asegura el documento trimestral de Hacienda.

El análisis incluyó el efecto de las variaciones en el precio del cobre sobre los ingresos fiscales.

En el caso particular de Codelco, la disminución de un centavo de dólar en el precio de referencia del commodity implica una reducción de los ingresos estructurales en US$ 27,8 millones. Esto en un escenario base del análisis que contempla traspasos efectivos de la estatal por US$ 1.407 millones, e ingresos estructurales de US$ 1.234 millones.

En cuanto a lo que generan las grandes empresas mineras, al disminuir un centavo de dólar en el precio del cobre, los ingresos estructurales disminuyen en US$ 11,7 millones en 2023.

“La suma de los efectos en los ingresos provenientes de la gran minería privada y de Codelco para el ejercicio de simulación de cambios de las variables relevantes, expone que las variables que presentan mayor repercusión en los ingresos fiscales corresponden al precio del cobre, tanto efectivo como estructural, la producción de cobre y el costo”, dice el reporte.

Así, el cálculo que hacen desde la entidad dirigida por Javiera Martínez es el siguiente: el análisis histórico de las variables estructurales muestra que el efecto promedio entre 2001 y 2023, de un centavo menos en el precio del cobre es de un total de US$ 34,5 millones.