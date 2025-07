Vergara se suma a voces contra el proyecto que elimina la UF: "Puede sonar muy popular, pero va a afectar particularmente a los más vulnerables"

Frente al optimismo de algunos de sus colegas por los impactos locales de la guerra comercial, el investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP) y expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, pone una nota de cautela.

“Una guerra comercial sí tiene impacto en nuestra economía”, dijo en un evento de XTB Latam este martes.

“Observo alguna gente que dice ‘bueno, pero esto va a ser una cosa menor que no va a tener impacto’. Yo creo que hay que tener cuidado. No porque los impactos hayan sido acotados hasta el momento, no nos van a afectar”, lanzó el economista.

A juicio de Vergara, “Chile es una economía pequeña y abierta y el hecho de que se pongan aranceles de esa magnitud ciertamente nos afecta. Entonces yo creo que hay que tener cuidado de sacar conclusiones optimistas o hay que tener cuidado de sacar conclusiones optimistas antes de ver los reales efectos que esto pueda tener”.

Sus declaraciones vienen luego de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pusiera paños fríos en una exposición en el Congreso la semana pasada. “Lo que tenemos que tener claro nosotros desde Chile es que sea lo que sea lo que pase en Estados Unidos, el impacto económico sobre la actividad y sobre los ingresos fiscales en Chile para este año es mínimo”, dijo el ministro en la comisión de Minería de la Cámara de Diputados.

“Puede haber algún impacto mayor en el mediano plazo, pero tenemos al mismo tiempo una serie de alternativas para mitigar ese impacto, fundamentalmente a través de la diversificación de nuestras exportaciones”, agregó Marcel en ese entonces.

“Los efectos de la guerra comercial han sido acotados. Pero cuidado, cuidado, que sería natural esperar que esos efectos fueran creciendo y haciéndose más visibles a través del tiempo”, declaró, por su parte, este martes Vergara.

En esa línea, proyectó que “el impacto en Chile comenzaría a sentirse hacia fines de este año y durante 2026”.

Por otro lado, el investigador senior del CEP se refirió a otros aspectos de la macro local. Mencionó que “es probable que el crecimiento económico esté más cerca del 2% que de 2,5%” este año.

“Hay una probabilidad no baja de que el Banco Central empiece un proceso de baja de tasa. Gradual, lento, pero que lo empiece”, sostuvo también, en relación a la Reunión de Política Monetaria (RPM) del 28 y 29 de julio.

UF y contribuciones

Posterior a su presentación, el expresidente del instituto emisor se refirió al proyecto que busca eliminar la UF.

“Lo único que se daría en el corto plazo sería un aumento de las tasas nominales y un aumento en el costo del crédito inmobiliario y por lo tanto afectaría al sector inmobiliario”, planteó.

“En principio, uno podría decir que hay muchas cosas que están en UF que no van a seguir subiendo con la inflación. Bueno, pero ¿y los contratos nuevos que no se van a poder hacer en UF? ¿Van a ser más caros o más baratos que los actuales? Y lo más probable es que para cubrir ese riesgo inflacionario termine siendo más caro”, sostuvo el economista.

“Así que yo creo que es una medida que puede sonar muy popular, pero la verdad es que al final va a afectar particularmente a aquella gente que es más vulnerable respecto a créditos hipotecarios”, agregó Vergara.

Por su parte, aseguró ser “contrario a la eliminación de las contribuciones”. “Yo creo que uno puede, sin embargo, mejorar el sistema”, sumó Vergara. Y planteó que se puede pensar en ciertos aspectos para reducir la carga de las contribuciones.

Presidente y Senado de derecha

Vergara también se refirió brevemente a las elecciones de fin de año.

El economista perteneciente al comando de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseguró que “lo más probable es que a fin de año tengamos que alguno de los candidatos de la centroderecha y derecha sea el próximo presidente de Chile”.

“Desde el punto de vista de la economía, de las políticas públicas, creo que es una buena noticia para Chile”, añadió.

Respecto a la elección parlamentaria, Vergara apuesta porque “lo más probable” es que la derecha mantenga la mayoría del Senado. “El tema es la Cámara de Diputados y va a depender mucho de cómo vayan la derecha y la centroderecha, si van unida o si hay pacto por omisión”, agregó.