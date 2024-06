Avanza votación a reforma de permisos con miras a despacho desde la comisión el próximo mes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales siguió con su votación en particular durante la jornada de ayer en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, de la cual se espera que sea despachado a mediados de julio.

La iniciativa del Gobierno es parte del fast track legislativo y estima una reducción de al menos 30% en promedio de los plazos de autorizaciones sectoriales de los proyectos de inversión, al abarcar 380 permisos sectoriales, pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios.

La discusión fue retomada la semana pasada después de que el ministro de Economía, Nicolás Grau, comprometiera una indicación para reemplazar al Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, ya que no existía acuerdo con la oposición para la creación de este, tanto por la cantidad de contrataciones como por el gasto que implicaba.

El presidente de la comisión, el diputado Víctor Pino (Demócratas) indicó que el proyecto podría salir de la comisión a mediados del próximo mes, pero que depende del ingreso de dicho cambio por parte del Ejecutivo.

“Estamos esperando esa indicación, el ministro dijo que se podía demorar un poco. Entonces, hay una responsabilidad en el Ministerio hoy de que mientras más rápido nos llegue esa indicación, nos vamos a poder meter más de lleno en la discusión en particular del proyecto”, señaló.

Desde la cartera de Economía indicaron que, por el momento, no hay una fecha determinada para su ingreso, ya que están centrados en la votación de los demás artículos.

Además, si bien se espera citar a la comisión tres veces la próxima semana, Pino advirtió que la gira del ministro Grau junto al Presidente Boric en Europa entre el 9 y 18 de junio, podría influir en el avance.

“Lo que no queremos es que, por no contar con el ministro y no contar con la indicación, tengamos que de repente no avanzar tan rápido como quisiéramos”, señaló.

En cuanto a lo que queda pendiente en la discusión, el diputado mencionó el área referente a sanciones o incentivos para los funcionarios de los servicios que están sujetos a los permisos.

“A mí me gusta más hablar de incentivos, pero no descartamos también que haya eventuales sanciones a quienes aquellos funcionarios que, de algunos servicios, eventualmente que no cumplan con los tiempos, que es parte de la propuesta actual del proyecto”, explicó el parlamentario.