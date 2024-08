Bachelet descarta nueva aventura presidencial:“Yo no soy candidata, está descartado”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

“Yo no soy candidata”.

De esta manera abordó la ex Presidenta Michelle Bachelet las incógnitas respecto a una eventual nueva postulación a La Moneda, en momentos es que es una de las mejores cartas del oficialismo según las encuestas para las elecciones del próximo año.

Bachelet también despejó dudas respecto a si estaba dispuesta a participar en una primaria en el oficialismo junto a otras figuras que lideran encuestas del sector, afirmando que eso “está descartado”.

Sobre cómo ve la figura de la ministra del Interior, Carolina Tohá, como candidata presidencial del sector, la exmandataria dijo que “son los partidos políticos los que tiene que definir sus candidatos y mecanismos para elegirlos. Y cuando salga una candidata o candidato de nuestro sector, yo la voy a apoyar”.

Las declaraciones la ex mandataria las realizó luego de una actividad en la Universidad de Chile, donde fue premiada por sus aportes a la educación superior durante sus mandatos, donde indicó que “las cosas no las hicimos para sacar premios”, puntualizando que “lo importante es que las políticas públicas que se llevaron a cabo han logrado darle real acceso a las familias que no tenían acceso” a la educación superior.

“Una educación pública, gratuita y de calidad era un sueño que muchos anhelaban en nuestro país y me enorgullece que hayamos podido avanzar en esto”, dijo en la ceremonia del 70° aniversario del consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch).