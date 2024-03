Boric insta a aprobar reformas y pide a empresarios y políticos superar “viejos prejuicios” y la “soberbia paternalista”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una actividad en la región de Coquimbo, en el marco de la inauguración de una planta desaladora de Minera Los Pelambres (ver recuadro), fue la instancia escogida por el Presidente de la República, Gabriel Boric, para hacer un llamado a reforzar la colaboración público-privada para sacar adelante las reformas del Ejecutivo.

En específico, mencionó el conjunto de proyectos que dan vida al pacto fiscal, como el que mejora el sistema de permisos sectoriales para inversiones, y los cambios tributarios que permitirían financiar políticas sociales relacionadas con el sistema nacional de cuidados, la ampliación de la sala cuna y el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Les quiero pedir a nuestros parlamentarios, aquí presentes, que lo entendamos de esa manera y que nos apoyen justamente en poder sacarlo adelante con rapidez, sin demasiada creatividad, sino con sentido de urgencia porque estoy profundamente convencido de que Chile -y esto no es un convencimiento voluntarista personal, sino que las últimas cifras así lo demuestran- tiene todas las potencialidades para volver a crecer. De hecho, ya estamos volviendo a crecer”, señaló el jefe de Estado.

El llamado a los privados y a los políticos

En una actividad donde estuvo acompañado de ministros como los titulares de Hacienda, Mario Marcel, de Minería, Aurora Williams, y de Obras Públicas, Jessica López, el mandatario señaló que para avanzar en las reformas se necesita algo que es intangible, “pero que es tremendamente importante que es optimismo y confianza”.

“Quiero tratar de hacer el esfuerzo de contagiarlos de optimismo y de confianza, podremos tener muchas diferencias en materia ideológica o en materia política circunstancial, de las trincheras o de las peleas del día a día, pero en el camino de largo plazo de Chile hay buenos motivos para estar optimistas. Y cuando eso se traduce en confianza mejora todos los índices, en particular, afecta mucho a la política y afecta mucho a la economía”, señaló, reforzando la importancia de la colaboración público-privada.

Así, el jefe de Estado hizo un llamado tanto al mundo político como el empresarial a salir de sus trincheras.

“Desde la política, invito a que nos despercudamos de viejos prejuicios generalizados hacia la empresa y la evaluemos en función de su desempeño y de sus obras, no solamente respecto a los prejuicios que podamos tener. Y también invito a otros sectores, en particular, empresariales a abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro, “más Narbona menos Creighton”. Esas afirmaciones denigratorias creo que no contribuyen a esa confianza”, dijo Boric.

También señaló que los salares protegidos y que pueden ser explotados tienen que estar resueltos de aquí al 26 de marzo.

Mandatario inaugura desaladora con inversión por US$ 2.200 millones