Empresarios chilenos viajan a Argentina para conocer los efectos de los planes económicos de Milei

Los cambios a regulaciones económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, especialmente el estatuto para nuevas inversiones y cambios a ley de concesiones, son algunos de los temas que se espera conversar en abril en Buenos Aires una delegación de empresarios chilenos, según comentó el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo.

A un mes y medio de asumir, nuevamente como embajador en la capital trasandina (entre 2015-2018 cumplió el mismo rol) analiza el impacto en la relación económica, augura mayor integración comercial y traza su hoja de ruta para potenciar la relación bilateral. La conmemoración de los 40 años del tratado de paz y amistad y mejorar pasos fronterizos son algunos de los temas abordados en su primera entrevista desde Buenos Aires.

- ¿Cómo ha sido estas primeras semanas en Buenos Aires?

- Ha sido en cierta medida como volver a casa, porque estuve aquí hace seis años y es como retomar un trabajo. Ha sido una buena experiencia, con la instalación de un gobierno diferente, porque había en Argentina -lo que me tocó a mí- gobiernos peronistas o de Juntos por el Cambio y ahora está la nueva fuerza La Libertad Avanza encabezada por el Presidente Javier Milei. Pese a estos cambios, hay consenso en la Argentina de la prioridad con la relación con Chile y la necesidad de que podamos avanzar en todo aquello que las circunstancias permitan, teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesa el gobierno argentino. Esto me lo confirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, que me recibió hace unos días para conversar de diversos temas que nos unen.

- ¿Qué temas espera impulsar en materia política y comercial?

- La relación con Argentina tiene muchos aspectos, lo que es lo más permanente es la interconectividad física, los pasos que tenemos en la cordillera. Hay tres millones de personas que cruzan la frontera todos los años y tenemos que hacer eso cada vez más expedito y tenemos que priorizar bien donde mejorar la circulación. Después están las relaciones económicas. Tenemos un muy buen tratado comercial y de cooperación económica. Y ahora hay mucho interés del mundo empresarial chileno de hacer una visita a la Argentina, tema que estaba conversando con Sofofa y con las cámaras chilenas binacionales para fines de abril. Eso, por dos razones: para conocer los cambios a la regulación económica que está impulsando el actual gobierno y que afectan las inversiones chilenas que ya existen acá en Argentina; y, en segundo lugar, porque con el nuevo rumbo que está tomando la Argentina, se abren también posibilidades de nuevas inversiones. Respecto al comercio, creo que va a sufrir un poco, porque evidentemente el ajuste a la inflación va de alguna manera a afectar el dinamismo de la economía, entonces, es probable que haya menos consumo, aunque sí es posible que se mejore el sistema de pago de importaciones y exportaciones por parte de Argentina.

- ¿La ley ómnibus de qué manera podría impactar las inversiones chilenas en Argentina?

- La ley es lo que llamaríamos en Chile una ley miscelánea, quedan 400 artículos. Ahí hay dos capítulos que pueden ser importantes para Chile, uno que es un estatuto para las nuevas inversiones, donde se garantiza al inversionista, en este caso extranjero, una serie de normas excepcionales e invariables durante un periodo muy prolongado de tiempo para facilitar las inversiones. Eso respecto a las que se hagan en los dos primeros años de este gobierno.

Respecto del otro capítulo que puede interesar al mundo privado son modificaciones que se hacen a la Ley de Concesiones para hacerla más efectiva, la preparación de ese capítulo del proyecto también tomó en cuenta la experiencia chilena.

- ¿Hay interés de nuevos inversionistas chilenos por ir a Argentina con estas nuevas normativas?

- Lo que hay es una misión empresarial que está viniendo con la Sofofa, con las Cámaras Binacionales. Ahora, cada cual tendrá que ver ahí, estudiar bien las nuevas oportunidades de negocio que se le ofrecen y si eso le conviene a sus proyectos. Ellos vienen a Buenos Aires, pero evidentemente que las inversiones chilenas acá están también en las regiones, lo que llaman provincias. En el fondo lo que vienen es a auscultar y después ver cómo poder mejorar con nuevas inversiones o cómo mejorar los flujos financieros de las que ya existen.

- Y a nivel de infraestructura, ¿cómo está el tema de los pasos fronterizos que siempre se ha hablado la posibilidad de ampliarlos?

- Hay una reunión que se hará seguramente los primeros días de marzo entre nuestra Dirección de Frontera y la Dirección de Fronteras de la cancillería Argentina, donde vamos a priorizar el dónde poner el acento en distintos pasos. En algunos casos, se requieren inversiones que son de menor cuantía; en otros casos, se requerirían inversiones mayores.

Además de mejoras de infraestructura, también es muy importante que haya una mejor coordinación de los servicios y tanto de los servicios chilenos como de los argentinos para hacer más expedito la circulación. Eso no es fácil, porque al mismo tiempo se quiere controlar más el narcotráfico, el crimen organizado, etc.

También siempre existe la necesidad de resguardar el estatus fitosanitario de los países. Entonces, en el caso nuestro, en eso suele ser muy exigente, porque se prevé que pudieran entrar plagas que después afectan nuestra producción. Pero todo eso tenemos que conversarlo y coordinarlo bien. Respecto de los grandes proyectos, me refiero a los tres túneles, el de Agua Negra en Coquimbo, el túnel de baja altura en el Cristo Redentor y el Túnel de Las Leñas en el Sur de Mendoza que da a la Región de O'Higgins, lo que tendríamos que lograr es que los dos gobiernos soliciten financiamiento para hacer los estudios de ingeniería y ahí hay que ver si se puede solicitar a un organismo internacional o si hubiera algunas empresas extranjeras que estuvieran interesadas en financiar esos estudios.

- Este año también se van a cumplir 40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad, ¿Qué se tiene pensado para esa conmemoración?

- Estamos justamente comenzando esa reflexión de cómo celebrar estos 40 años. Además, existe un tercer actor, que es el Vaticano. No hay que olvidar que cuando fueron los 30 años, en ese caso la Presidenta Cristina Fernández y la Presidenta Michelle Bachelet, con sus respectivas comitivas, fueron invitadas a la Santa Sede y la conmemoración se hizo en Roma.

Entonces, también tenemos que ver qué es lo que tiene pensado el Vaticano respecto de esa fecha. Los dos países más la Santa Sede y habrá que ver cómo hacerlo, estamos en las primeras conversaciones. Habrá que buscar la forma más adecuada porque es una fecha significativa.

Fallecimiento de Sebastián Piñera

- ¿Cómo recibió la noticia del fallecimiento del exPresidente Sebastián Piñera?

- Con sorpresa y tristeza al mismo tiempo. Inmediatamente recibimos las condolencias de las autoridades argentinas, hubo un minuto en la Cámara de Diputados de Argentina; y abrimos un libro de condolencias en la embajada. Impacta la muerte de una persona que ha dedicado su vida al servicio del país y gobernó en dos periodos. Él tenía una particular relación con las fuerzas de derecha de Argentina. Cuando me tocó ser embajador la vez anterior tuve que recibirlo varias veces y él tenía sobre todo relaciones con el PRO y con Mauricio Macri, que luego fue presidente, además presidía una organización de exmandatarios de centro derecha de América Latina.

- ¿En Chile hay todo un debate sobre su legado?

- Pasa con todas las figuras públicas que son sometidas al escrutinio ciudadano y, por supuesto, que variarán las apreciaciones según los puntos de vista de cada cual, eso es inevitable, otra cosa es el respeto que se debe como fue en su funeral de Estado a un exmandatario, cosa que hizo el Presidente Gabriel Boric y me siento muy interpretado por sus palabras.