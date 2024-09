Gobierno lanza campaña para evitar accidentes viales en Fiestas Patrias: “Unidos por un 18 seguro”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y el general director (s) de Carabineros, Marcelo Araya, encabezaron el lanzamiento de la campaña de seguridad vial “Unidos por un 18 seguro”, la cual busca evitar los accidentes de tránsito en la extensa celebración de Fiestas Patrias que se avecina.

“Hay que insistir en la prevención, acá no somos aguafiestas, queremos que celebren, que compartan chicha, vino, pero que no manejen cuando tomen”, sostuvo el Presidente Boric, quien agregó que la campaña tiene como foco no solo a los automovilistas, sino también a los ciclistas.

El mandatario destacó que este año ha registrado menos fallecimientos en accidentes de tránsito gracias a las políticas de prevención y también a cambios culturales. En 2023, disminuyeron en un 30% las muertes en siniestros viales durante las Fiestas Patrias.

Este año, el Ministerio de Transportes apostó por una campaña que apela directamente a la distracción al volante, principal causa de los siniestros viales con consecuencias fatales, y a la incompatibilidad en el consumo de alcohol con la conducción como también al mal uso de un celular mientras se transita por la calle.

Esta campaña es parte de una serie de acciones de fiscalización conjunta entre Carabineros, el Ministerio de Transportes y las diferentes municipalidades, que se reforzarán entre el 13 y 22 de septiembre.