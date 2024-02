Embajador Juan Gabriel Valdés: “Es importante que los ministros del área del litio visiten EEUU y expliquen directamente cuál es la política de Chile”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Preparando la agenda de actividades para 2024 está el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Por estos días en territorio nacional, resalta que en estos dos años en Washington se ha dado una buena sintonía entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario estadounidense Joe Biden, lo que se ha traducido en la ratificación del acuerdo que impide la doble tributación entre ambos países y la mantención del programa Visa Waiver. Ahora, anticipa, el capítulo que viene se relaciona con el potencial de las energías limpias como el litio y el hidrógeno verde.

De hecho, afirma que la relación bilateral “pasa por un excelente estado”, lo que sustenta en las tres reuniones que hubo en el curso de 2023 entre los mandatarios.

“Compartimos visiones comunes, que es lo más importante en una relación sobre no solamente temas de derechos humanos, de democracia y de los peligros que hay para la democracia en la región, sino también en materia de medio ambiente y en la transformación de la matriz energética; y de las cosas que tienen que ver con seguridad en las fronteras”, dice Valdés.

“Estamos manteniendo de forma permanente un trabajo de coordinación y de información recíproca..., por lo tanto, está bien el programa Visa Waiver, está funcionando el sistema y lo estamos fortaleciendo”.

Un ejemplo, añade, es el sistema de información migratoria acordado entre las partes. “La afirmación de la Visa Waiver se ha basado en la generación de un método de cooperación entre las policías, que tiene una enorme importancia”, subraya.

- ¿Qué tema será el central en su gestión 2024?

- Los diálogos entre Presidentes han sido llenos de contenido. Aquí no ha habido una especie de asociación basada en retórica, sino que hemos entrado en cuestiones muy concretas (...).

En la reunión entre los Presidentes Biden y Boric se acordó generar una mesa de trabajo para poder examinar cómo la legislación americana puede favorecer inversiones en Chile. Ha habido ya tres reuniones entre equipos que están conformados en Chile por personas de Hacienda, Economía, Cancillería y Medio Ambiente y también han participado en alguna reunión algunas personas de Corfo. Nosotros vamos a seguir con esas reuniones. Las preside en Chile el ministro de Economía, Nicolás Grau, y en Estados Unidos, Amos Hochstein, el asesor principal de seguridad energética del Presidente Biden en la Casa Blanca. Son conversaciones en curso.

- ¿Qué se está conversando?

- Lo que pasa es que esto ha generado también interés en Estados Unidos en el sentido que aquellas cuotas de producción de litio que se van a quedar en Chile, producidas por las actuales empresas inversoras para poder desarrollar proyectos que agreguen valor a la producción de litio, proyectos industriales, deben atraer también a empresas norteamericanas.

Después de su última visita a Chile el año pasado, el subsecretario de Asuntos Económicos del Departamento de Estado, José Fernández, me llamó para decirme que veían con interés ese aspecto también del desarrollo. Y, que en la medida en que podamos organizar en el curso de los próximos meses visitas de los ministros del ramo y que están a cargo de los temas del litio y que están llevando la política del litio, el Departamento de Estado y el Gobierno americano va a estar encantados de colaborar con nosotros, a través de distintos medios, para reunir a los empresarios que puedan interesarse en competir para conseguir los proyectos de uso del litio de manera de agregar valor.

- ¿Se despejó la duda que existía respecto a que si la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) -que buscar combatir el cambio climático por medio de la reducción de emisiones y la promoción de las energías verdes- podría trabar inversiones en el exterior de firmas de EEUU en energías limpias, al perder eventualmente el subsidio que otorga el Gobierno?

- Eso está en discusión. Nosotros creemos que Estados Unidos no debería, frente a países que tienen acuerdos de libre comercio -como los que tenemos nosotros-, establecer restricciones claras respecto de la producción de baterías, la producción de cátodos, la producción de distintos elementos que surgen a partir del desarrollo parcial del litio en términos industriales.

Hasta este momento, hay algunos problemas en lo siguiente, que es que la regulación de la ley IRA no está culminada. Por lo tanto, hay algunas áreas que todavía son grises y nosotros justamente en estas conversaciones lo que tenemos que precisar es cuánto espacio hay en esa legislación para que empresas que inviertan en Chile puedan acogerse a las ventajas que da la legislación a los inversores en litio.

Esa discusión todavía no ha terminado. Entonces, no estoy en condiciones de decir todavía si es definitivamente a favor o no.

- ¿Cuándo sería el viaje de ministros chilenos a Estados Unidos para difundir ante inversionistas el potencial del litio en Chile?

- Ya hablé con el ministro de Economía, Nicolás Grau, también voy a conversar ahora que estoy en Chile con él y con el presidente de Corfo, José Miguel Benavente. Me parece importante que los ministros del área del litio visiten Estados Unidos y expliquen directamente al mundo empresarial cuál es la política que tiene Chile, que es una política que el Departamento de Estado y la parte económica del Departamento de Estado lo la ha entendido bien y la quiere apoyar. La visita debería ser a las dos costas. Alguien a la de California y otros a la costa Este para explicar los alcances y motivar inversiones.

“Me gustaría ver más frutos”

- Respecto a la Visa Waiver, ¿cómo está funcionando este último acuerdo, que logró despejar la preocupación sobre la permanencia de ese beneficio para Chile?

- Nosotros hicimos un muy buen trabajo que ha funcionado muy bien. En marzo del año pasado viajó un equipo interministerial de Chile a los Estados Unidos y respondió una invitación que había hecho el FBI para el intercambio de opiniones para automatizar el acuerdo de Visa Waiver. Después, en julio del año pasado, el subsecretario del Interior de Chile y la embajadora norteamericana firmaron, en el Palacio de La Moneda, el acuerdo de ejecución en materia de incremento de la cooperación en prevención y combate al delito grave y un acuerdo operativo que permitía trabajar a las dos policías nuestras con las organizaciones norteamericanas que tienen a su cargo el control de fronteras.

En noviembre, incluso, hubo una mesa de trabajo en torno al Visa Waiver con gente del Ministerio del Interior.

Lo que quiero decir es que realmente estamos manteniendo de forma permanente un trabajo de coordinación y de información recíproca y, por lo que he hablado con las autoridades norteamericanas, en un cuadro extraordinariamente complejo como el que enfrenta Estados Unidos con los temas de migración. Nosotros estamos haciendo un trabajo que le va a servir no solamente a Chile, sino que también a Estados Unidos para ver la manera como pueden regular con países con los cuales comparten visiones comunes de control del crimen.

- Se logró por fin durante su gestión ratificar el Tratado que evita la doble tributación con EEUU. ¿Qué oportunidades se abren?

- Quisiera ver más frutos, porque el tema de las inversiones es una cuestión esencial para el Gobierno. La ratificación por los dos congresos del convenio para evitar la doble tributación ha sido un esfuerzo de 13 años.

Participé de una conmemoración que hicieron en Washington distintas asociaciones que están interesadas en el tema y de las conversaciones que tuve en ese momento me mostraron que esto establece una posibilidad muchísimo mayor de atraer inversiones y, por lo tanto, lo vinculo con la gira que estoy planteando de los ministros para convocar en áreas que son particularmente ventajosas para Chile y atraer una mayor inversión norteamericana.

Los ojos puestos en la Casa Blanca este año: “No es una elección cualquiera”

El diplomático ve “una gran capacidad para seguir trabajando durante el año electoral sin mayor dificultad” en la relación con los estados.