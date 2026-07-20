Proyecto de reactivación: oposición presentará mañana tres requerimientos al Tribunal Constitucional para impugnar normas de invariabilidad y RCA
Grupo de abogados lo integran entre otros, Jaime Gajardo, Jorge Correa Sutil; y Tomás Jordán.
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