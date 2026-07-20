Proyecto de reactivación: oposición presentará mañana tres requerimientos al Tribunal Constitucional para impugnar normas de invariabilidad y RCA

Grupo de abogados lo integran entre otros, Jaime Gajardo, Jorge Correa Sutil; y Tomás Jordán.

Los partidos de oposición, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, informaron que este martes presentarán ante el Tribunal Constitucional (TC) tres requerimientos para impugnar dos normas del proyecto de ley de reactivación y reconstrucción que analiza el congreso.

Se trata de la decisión adoptada por las bancadas del Frente Amplio, DC, PC y el Socialismo Democrático que buscan que el TC objete materias referidas a la invariabilidad tributaria y el pago por Resolución de Calificación Ambiental (RCA) revocadas.

El equipo de abogados a cargo de redactar y defender el texto ante el TC lo integran entre otros el exministro de Justicia Jaime Gajardo, los abogados constitucionalista Jorge Correa Sutil y Tomás Jordán.

Uno de los requerimientos será firmado por diputados en contra de la invariabilidad y la RCA; y dos por senadores referidos a invariabilidad y otro por resolución de calificación ambiental.

Para presentar los documentos se necesitan 13 firmas en el Senado y 39 firmas en el caso de los diputados.

El proyecto de reactivación está en tabla para mañana martes en la Cámara de Diputadod para cumplir su tercer trámite. Si se aprueban los cambios del Senado a normas como invariabilidad y franquicia Sence queda listo para pasar a control de legalidad ante el TC.

En cambio, si se rechaza alguna norma debe conformarse una comisión mixta para zanjar las diferencias.

En paralelo, debido a los temporales que afectan a la zona norte y centro; parlamentarios de oposición están solicitando suspender la sesión de mañana en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hasta ahora se mantiene la citación para las 10:30 horas de este martes.

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