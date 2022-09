Ratificar el TPP-11 implicaría para Chile mejoras arancelarias con cuatro países del bloque

Desde su llegada a La Moneda el Presidente Gabriel Boric recalcó que el debate sobre el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o TPP-11, se retomaría después del plebiscito de septiembre. Y así está pasando. Por años se habló de que el acuerdo abriría más de tres mil oportunidades a productos chilenos que ingresarían “con arancel cero a mercados tan importantes como Japón, Vietnam o Canadá”. Pero, en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) afirman que el anterior es “un número desactualizado”, calculado en 2015.

Diario Financiero solicitó por transparencia a la entidad el listado completo de productos y, tras contrastar el panorama con el acuerdo bilateral vigente y las nuevas concesiones arancelarias que ofrece el TPP-11, se evidencia que ratificar el acuerdo implicaría a Chile mejoras arancelarias con cuatro países del bloque: Japón, Vietnam, Canadá y Malasia.

Desde la Subrei acotan que la red de tratados comerciales de Chile “ha permitido que la mayor parte de los productos exportados e importados por Chile al bloque se encuentran libres del pago de aranceles aduaneros”. Pero, acotan que los auerdos con los cuatro países mencionados “mantienen productos excluidos de rebajas arancelarias o rebajas arancelarias limitadas”.

Del documento se desprenden 2.930 líneas arancelarias, algo a lo que en agosto hizo referencia el titular de la Subrei, José Miguel Ahumada, en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. La autoridad explicó que esas líneas se traducen en 1.228 productos “que entrarían con mejores beneficios que los que ya tenemos con los acuerdos comerciales”, de ratificarse el TPP-11. Y, agregó que en el 36% de estos productos Chile tiene un potencial exportador.

En la Subsecretaría acotan que en esos más de mil bienes identificados hay productos “que no presentan una oferta potencial exportable, ya sea por falta de oferta en Chile, por falta de demanda en los mercados de destino o por ser productos en los que Chile ya cuenta con un dominio del mercado en el destino gracias a los acuerdos bilaterales”.

Dicen que, si se considera que un mismo producto puede ir a más de un destino, la oferta exportable potencial de Chile es de 444 bienes, de un total de 1.228, lo que equivale al 36% indicado por Ahumada.

Rodrigo Yáñez, socio de Deloitte Chile en Global Trade & Investment y exSubrei, defiende que ratificar el acuerdo beneficiará a sectores “que durante muchos años han estado impedidos de competir en dichos mercados”, como carnes, lácteos y cítricos. Recuerda que el acuerdo bilateral con Japón ya tiene 14 años y el de Vietnam diez, y que ninguno se ha modernizado.

Resalta que el CPTPP conforma un mercado de once economías, a la que se sumará pronto Reino Unido, “dentro del cual insumos y productos podrán circular libremente para ser utilizados en la producción de otros bienes, lo cual sin duda será una herramienta muy potente para incorporar mayor valor a nuestras exportaciones”.

El ejercicio

La Subrei elaboró una “Matriz de competitividad de productos chilenos en el TPP-11”, que traduce 2.930 líneas arancelarias en 945 subpartidas. Se calificó como un “mercado con alto potencial” y con baja participación nacional a 273 subpartidas -entre ellas las manzanas y uvas frescas a Vietnam-, y a nueve de ellas -como salmones del pacífico congelados a Japón, o las nueces frescas o secas sin cáscara a Vietnam- como “mercado potencial, pero con alta cuota de participación de Chile”.

Otras categorías son “alta demanda en destino, baja oferta en Chile” con 195 subpartidas (aceites de girasol o cártamo en bruto a Japón o arroz partido a Malasia), “alta oferta exportable de Chile, baja demanda en destino”, con 32 (gallos y gallinas de especies domésticas sin trocear congelados a Canadá, o margarina a Japón), y “bajo nivel de comercio” con 71 (harina de maíz o café tostado descafeinado a Japón).

También hay 112 subpartidas de productos que no son fabricados en Chile, pero que el país reexporta -como camiones grúa a Malasia o ácido cítrico a Japón-, 262 que Chile no exporta -semillas de cacahuete para siembra a Japón, o guayabas, mangos y mangostanes a Malasia-, y 173 sin comercio, o sea que el producto no es exportado por Chile ni importado por el socio.

Asoex destaca la importancia

de ratificar el acuerdo