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Sistema frontal: más de 110 mil clientes se mantienen sin suministro eléctrico en Valparaíso y más de 33 mil sin agua potable en Coquimbo

Por otro lado, el gobierno dio cuenta de que, entre la Región de Atacama y la Araucanía, hay un total de 1.652 damnificados por el sistema frontal.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Domingo 19 de julio de 2026 a las 09:01 hrs.

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<p>Sistema frontal: más de 110 mil clientes se mantienen sin suministro eléctrico en Valparaíso y más de 33 mil sin agua potable en Coquimbo</p>

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