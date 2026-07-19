Sistema frontal: más de 110 mil clientes se mantienen sin suministro eléctrico en Valparaíso y más de 33 mil sin agua potable en Coquimbo

Por otro lado, el gobierno dio cuenta de que, entre la Región de Atacama y la Araucanía, hay un total de 1.652 damnificados por el sistema frontal.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrían, entregaron un nuevo balance de la emergencia por el sistema frontal que afecta al país.

Pavez señaló que "la noche fue bastante más tranquila en cuanto la necesidad de alertamiento de mensajes SAE (Sistema de Alerta de Emergencia). Por lo tanto, es una circunstancia que nos permite planificar de mejor manera el trabajo del día de hoy".

La autoridad entregó un detalle del estado del suministro del todo el territorio nacional y, sobre todo, en la Región de Valparaíso, zona que se vio más afectada en esta materia por el sistema frontal. Hasta las 21.00 horas del sábado, 255.683 clientes en el país no contaban con este servicio, mientras que en Valparaíso, con datos hasta esta mañana, se registraron 111.842 afectados.

"Esto da cuenta de que se están haciendo los trabajos en una región que, como sabemos, tiene una gran dispersión en los tipos de daños que han habido producto del sistema frontal, en relación a la interrupción del servicio eléctrico", indicó.

Por su parte, la directora de Senapred actualizó el estado del suministro de agua potable en la Región de Coquimbo, con 33.669 clientes sin servicio. Eso sí, apuntó que se está entregando un abastecimiento alternativo.

Más de 1.600 damnificados

Por otro lado, se dio cuenta de que, entre la Región de Atacama y la Araucanía, hay un total de 1.652 damnificados por el sistema frontal.

Además, se informó de 1.519 personas que se encuentran albergadas y otras 16.607 que están aisladas.

También, se señaló que hay 14 lesionados, una persona que, hasta ahora, se encuentra desaparecida, y cuatro fallecidos.

Respecto del estado de las viviendas, 21 están destruidas, 544 viviendas presentan un daño mayor, 12.681 viviendas un daño menor, mientras que 1.429 están en evaluación.

Alertas rojas

El subsecretario Pavez también dio cuenta de que las alertas rojas se mantienen para la Provincia de Huasco y la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama; en toda la Región de Coquimbo; en Valparaíso continental; Cauquenes y Parral, en el Maule; y la comuna de María Pinto, en la Región Metropolitana.

.