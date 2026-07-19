Subsecretario Pavez y respuesta del gobierno a la emergencia: "Aquí no ha habido improvisación"
"Teniendo en cuenta que las precipitaciones van a seguir, el despliegue que se ha hecho en todo el país va a seguir siendo el mismo y, cuando se requiera, se va a intensificar", dijo la autoridad.
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El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó esta mañana la respuesta que ha entregado el gobierno en el marco de la emergencia derivada por el sistema frontal que enfrenta el país.
"El ministro del Interior ayer fue muy claro: el gobierno y el Estado, sus instituciones, han llevado adelante una planificación desde hace meses. Aquí no ha habido improvisación y creo que la ciudadanía ha podido advertir que, cada vez que se ha suscitado una situación de emergencia, hay una respuesta", dijo en el marco de un punto de prensa en Senapred, donde entregó un balance de la emergencia.
"Por supuesto, el hecho de que estemos viviendo una alarma meteorológica, que está fundamentada en precipitaciones anormales, no va a impedir que haya afectación de sectores. Por eso, nosotros nos hemos reunido diariamente con todas las regiones, con todos los organismos técnicos que son parte de la red del sistema de prevención de riesgos y desastres", agregó.
En esa línea, indicó que el sistema frontal se ha comportado de acuerdo a las advertencias que realizaron los distintos organismos técnicos.
"Ha habido una preparación que nos ha permitido llegar rápido, con toda la dificultad que significa la magnitud de este evento", señaló.
"Teniendo en cuenta que las precipitaciones van a seguir, el despliegue que se ha hecho en todo el país va a seguir siendo el mismo y, cuando se requiera, se va a intensificar", cerró la autoridad.
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