Valdés: “Se está produciendo crecientemente un número de rechazos a la Visa Waiver que no son explicables”

Por: A. SANTILLÁN Y C. RIVAS

En las últimas semanas se han reportado cancelaciones en la visa Waiver de chilenos que viajaban a Estados Unidos, problemas que han trascendido en las redes sociales y los medios. Esto ha llevado al embajador de Chile en ese país, Juan Gabriel Valdés, a referirse al tema e, incluso, admitir que ha habido un incremento en el último mes.

“Tenemos la preocupación de que se está produciendo crecientemente un número de rechazos a la Visa Waiver que no son explicables”, indicó en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Explicó que, si bien anteriormente existían casos de cancelaciones debido a un mal relleno del formulario, estos han aumentado en las últimas semanas y ha recibido llamadas por teléfono -incluso sábados y domingo- por personas que quedaron retenidas en el aeropuerto.

Motivo por el que apuntó a que se están reuniendo con el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por su sigla en inglés) para calcular cuántas personas entraron al país, cuántas visas se rechazaron y así conocer la proporción.

No obstante, reconoció que la autoridad estadounidense “ha sido extraordinariamente gentil en tratar de arreglar estos problemas”.

Acerca de qué debería hacer el Gobierno chileno al respecto, destacó que las autoridades del Ministerio del Interior, el Registro Civil, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros tienen equipos que han trabajado permanentemente con el DHS. Incluso, indicó que visita Santiago para tener conversaciones respecto al tema y que se reunirá con la directora consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La verdad es que ha sido muy sorpresivo porque hasta este momento había rechazo, sin duda que había rechazos marginales, pero de pronto se produce una cantidad de rechazos que lleva a preguntarse con qué criterio se está actuando o si hay nuevos criterios que no conozcamos y queremos saberlo mejor”, explicó.

Además, anunció que la próxima semana se firmará un Memorándum de Entendimiento para que un funcionario de la de la PDI vaya a trabajar a la oficina del FBI en Washington, lo que sería un “avance” para la mantención del programa de Visa Waiver.

Tipos de error

Acerca del motivo de los problemas en la visa, afirmó que varios son causados por computadores, en el sentido de que se registran errores como repetición de nombres u otros.

Sin embargo, “nos preocupa el hecho de que haya personas que sean rechazadas por sus ideas, porque eso vale la pena empezar a mirarlo”, advirtió el embajador.

Lo anterior, haciendo referencia al caso de tres galardonados por el Latin American Studies Association y que no pudieron entrar a Estados Unidos.

“Estudié el caso y la verdad es que había varios de ellos que eran personas, particularmente mujeres líderes feministas en su campo. No tengo idea si hay una relación entre la negativa o no con eso, pero evidentemente que no sería de extrañar porque hay un cuadro creciente de debate ideológico y de lucha ideológica contra la gente que piensa de esa forma en EEUU”, señaló.

Frente a casos de chilenos que han sido arrestados en el país norteamericano por delinquir, indicó que “tiene menos incidencia que lo que tiene el tema de los inmigrantes que se quedan allá” para el programa de exención de visa.

“El tema más influyente es el de las personas que recibiendo el Visa Waiver deciden emigrar a EEUU sobre la base de quedarse después de los 90 días. Eso tiene un porcentaje que nosotros no podemos sobrepasar (2%). Si nosotros pasamos el porcentaje de personas que se quedan allá, el Visa Waiver va a ser cambiado”, explicó.