Caso farmacias populares: tribunal revoca prisión preventiva de Daniel Jadue y decreta arresto domiciliario total

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Esta tarde, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revocó la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por el caso farmacias populares. reemplazando la medida por un arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Asimismo, el tribunal ordenó la prohibición de comunicarse con el resto de los implicados en la causa en donde Jadue está formalizado por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

La jueza del Tercer Juzgado de Garantía capitalino, Paula Brito, al dar a conocer el cambio en las medidas cautelares tomó en cuenta la “irreprochable conducta anterior” del imputado y que ya no es alcalde de Recoleta. También, que en su momento no salió del país a pesar de que no tenía prohibición para ello.

El exedil se encontraba desde el pasado 3 de junio cumpliendo privación de libertad en el anexo penitenciario cárcel Capitán Yáber, donde cumplen arresto los detenidos por causas financieras y donde permaneció por 90 días.

Al salir del recinto carcelario, Jadue sostuvo en su cuenta de Instagram que "estoy muy contento, porque hoy se restableció el derecho, este fallo no dio por acreditado la comisión de ningún delito ni mi participación en ellos. Ahora a demostrar mi inocencia y solo lamentar todo el maltrato de todos los que han ufanado y festinado con la pérdida de libertad de cualquier ser humano".

Luego de conocer la medida del tribunal, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, manifestó que “me parece bien que haya un cambio en la cautelar, o sea, se podía” y adelantó que espera reunirse con Jadue para darle su apoyo y conversar de diversos temas.